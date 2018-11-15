15.11.2018, 07:00

Псевдонаука: хочет ли Эстония оставаться в таком топе?

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Наталия Первякова
Наталия Первякова
 
EST 2
PantherMedia 9627558
PantherMedia 9627558Foto: Hans-Joachim Schneider, PantherMedia / Hans-Joachim Schneider

Эстония, однозначно, в топе. Она знаменита на весь мир как стартапами, так и государственными проектами. Действительно, очень приятно ощущать то, что маленькая страна известна многим. В моей сфере достаточно сказать, что ты из Эстонии, как тут же можно услышать, что «Вау, Эстония, ребята, вы делаете потрясающую работу, ваш биобанк, ваша система э-здоровья, в целом классная система здравоохранения, внедрение персональной медицины масштабами, о которых другие страны только начинают задумываться». И ты улыбаешься в ответ, тебе действительно приятно понимать, что твоя страна находится в топе. А потом ты возвращаешься в Эстонию и понимаешь еще одну вещь, об еще одном лидерстве, о котором ты бы хотел забыть и не знать – это проблема засилья псевдонауки.

Раньше было очень почетным говорить, что мы — читающая нация. Теперь нужно обязательно уточнять: а что именно читают наши граждане? Не так давно выяснилось, что топовая литература в Эстонии — это книги от магов, чародеев и людей с якобы медицинскими знаниями. Это книги, в которых пишут, как лечить рак при помощи самовнушения, книги, которые рассказывают о том, что врач не поможет при болезнях, нужно просто думать позитивно. Есть еще все-таки книги и для тех, кто все-таки заболел, тогда литература предлагает лечиться содой, уксусом, лимонным соком и керосином. Рецептов в этих книгах море, выбор огромный, научных знаний — ровно ноль, да разве же они нужны? Научные знания скучные — не универсальные, не обещают чудес и моментального выздоровления. То ли дело сода — упаковка стоит дешево, а лечить можно все, от аллергии у детей, молочницы у женщин до раковой опухоли у соседа. И не важно, что женщины содой наносят себе ожоги и потом долго не могут восстановиться, это же детали, кого они волнуют.

И авторы этих книг живут счастливо, ведь они получают хвалебные и восторженные отзывы от потребителей. Ошибку выжившего они не учитывают, а может и не хотят учитывать, чтобы не рушить свой мир грез, построенный из розовых стекол. А нам, сторонним наблюдателям, остается видеть, что те люди, которые не болели серьезными заболеваниями или же делали рекомендуемое псевдолечение на фоне официального лечения, рассказывают о чудесных свойствах и исцелениях. Те из них, кому стало хуже, все-таки обратились в официальную клинику и хвалебный отзыв не оставили. А те люди, у которых, к сожалению, был неизлечимый диагноз, умерли и хвалебного отзыва тоже не оставили. Эта тенденция относится не только к авторам с якобы научной литературой, но и ко многим экстрасенсам и колдуньям, которые также обещают исцелить людей камнями, кристаллами, свечами, запахами и заклинаниями.

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