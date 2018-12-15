15.12.2018, 14:55

ПРЯМОЙ ЭФИР: ”Нужно ли обязать все игорные и питейные заведения центра города закрываться с часу ночи?” Смотрите дебаты и комментируйте!

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rus.delfi.ee
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ПРЯМОЙ ЭФИР: ”Нужно ли обязать все игорные и питейные заведения центра города закрываться с часу ночи?” Смотрите дебаты и комментируйте!
Фото организаторов

15 декабря в большом зале Дома студента на Ратушной площади с началом в 15:00 пройдут дебаты на тему ”Нужно ли обязать все игорные и питейные заведения (бары, казино, клубы) центра города закрываться с часу ночи?”

В программе мероприятия краткий экскурс в историю вопроса от старейшины района Кесклинн Владимира Света, дискуссия на злободневную тему от лучших русскоязычных дебатеров Эстонии и возможность у всех присутствующих высказать свое мнение по теме.

Ориентировочная продолжительность мероприятия 1,5 часа. Вход свободный!

Дебаты- это интеллектуальная игра, состязание, подразумевающее дискуссию на актуальную тему с наличием четких правил. Участники обсуждают спорные темы, по которым нет и не может быть единой точки зрения. В рамках игры вам предстоит отстаивать определенную позицию по заданному вопросу и делать это убедительнее, чем ваши соперники.

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