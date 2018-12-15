ПРЯМОЙ ЭФИР: ”Нужно ли обязать все игорные и питейные заведения центра города закрываться с часу ночи?” Смотрите дебаты и комментируйте!

В программе мероприятия краткий экскурс в историю вопроса от старейшины района Кесклинн Владимира Света, дискуссия на злободневную тему от лучших русскоязычных дебатеров Эстонии и возможность у всех присутствующих высказать свое мнение по теме.

Ориентировочная продолжительность мероприятия 1,5 часа. Вход свободный!

Дебаты- это интеллектуальная игра, состязание, подразумевающее дискуссию на актуальную тему с наличием четких правил. Участники обсуждают спорные темы, по которым нет и не может быть единой точки зрения. В рамках игры вам предстоит отстаивать определенную позицию по заданному вопросу и делать это убедительнее, чем ваши соперники.