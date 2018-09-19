ПРЯМОЙ ЭФИР И ОНЛАЙН-БЛОГ | Афера века в эстонском филиале Danske Bank. Банк годами не принимал во внимание сигналы от властей

Ожидание велико, однако многие считают, что внутреннее расследование не может быть до конца честным и точно не отразит всей правды. Как Дания, так и Эстония начали делопроизводство по данному инциденту.

Ожидается, что в отставку подаст глава банка Томас Борген, который в 2009-2012 гг. являлся руководителем международных операций, в зоне его ответственности находился и филиал в Эстонии.

Для нашей страны главным вопросом остается то, какая часть обвинений будет переложена на местный персонал банка и насколько велики будут репутационные потери Эстонии. Сейчас внимание всей экономической прессы мира приковано к этому событию, в котором Эстония предстает не в очень приглядном виде.

Рапорт: в ходе расследования был проведен обзор действий сотен сотрудников эстонского филиала. Под подозрением 42 сотрудника, которые могли участвовать с сделках с подозрительными клиентами, выдавать крупные суммы денег, совершать подозрительные сделки вместе с другими работниками банка и иметь близкие отношения с клиентами.

АФЕРА В DANSKE BANK

В конце 2014 года фининспекция Эстонии представила крайне критический доклад обзора портфолило влкадов филиала Данске, но в материнской компании решили, что речь идет о прошлом

Нерезидентов не проверяли, за сделками не следили. В 2014-м начали что-то предпринимать, но эффекта это возымело

Но в Данске Банк пропускали все мимо ушей...

Еще в 2012-2013 гг эстонская фининспекция сообщила датским коллегам о рисках "грязных" транзакций

После кризиса 2008-го года филиалы в Балтии не были объединены с материнской системой. Поэтому инспекция и надзор за их детяельностью из Дании были затруднены.

Об опасности сообщали Эстонская фининспекция и даже Российский центробанк. Но Danskе ничего не делал.

Была ли криминальная деятельность? нельзя этого исключать. но нужна информация. в нашем расследовании нет ничего относительно этого. Но мы изучаем, не было ли нарущшения санкций.

Значительная часть из 200 миллиардов средств - подозрительна!

Теперь именно банк должен начать изучать подозрительных клиентов и их сделки

Мы не анализировали сделки, мы провели проверку клиентов, чтобы установить их несоответствие критериям борьбы с отмыванием денег

Работа только началась, мы не можем сказать, каков объем сделок можно считать рискованными

В списке как российские, так и оффшорные компании и лица

в общей сложности 15 тысяч клиентов, имевших неэстоснкие адреса и номера телефонов, а также имевших контакты в нерезидентами

Доля Эстонии в общем потоке средств нерезидентов составляла пару миллиардов евро, 1 млрд - подозрительных денег

Расследователи изучили 26 тысяч документов, провели 74 интервью с сотрудниками в Таллинне и Копенганене

Сумма, отмытая через Эстонию, составляла 200 миллиардов датских крон

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ В СВЯЗИ С ПОМЕХАМИ ПРИ ТРАНСЛЯЦИИ

ВЫступает Оле Спиман из датских финансовых органов

Danske Bank сообщил, что отказывается от 1,5 млрд датских крон (около 200 млн евро) выручки от проведенных в эстонском филиале сомнительных сделок, в этой связи банк также понизил прогноз прибыли. Поскольку банк не может точно определить масштаб сомнительных сделок, которые провели клиенты эстонского филиала среди нерезидентов в период 2007–2016, руководство Danske решило пожертвовать 1,5 млрд датских крон, или около 200 млн евро, сообщил банк. Это вся сумма брутто-выручки от клиентов-нерезидентов. Сумму пожертвуют независимому фонду, который будет учрежден для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью, в том числе отмыванием денег.

Расследлвание обошлось в 200 миллионов датских крон

Для его авторов было весьма непросто сделать это, поскольку банк предстает в негативном свете, однако они были обязаны сделать это

Доклад в 80 страниц, из которого публика узнает, как велось расследование

Она рассказывает о том, как шло расследование.

МЫ намерены больше уделять внимания подобным рискованным сделкам, говорит глава совета директоров Банка, и предоставляет слово следующему оратору.

Еще раз: 42 сотрудника на подозрении, на 8 поданы заявления в полицию

Были предприняты меры по адресу нынешних и бывших сотрудников в Эстонии и Дании

Контроля не было, доклады властям не отправлялись.

Проблемы со сделками нерезидентов в эстонском филиале были гораздо более серьезными, нежели предполагалось в начале расследования

Проблемы начались в 2007-м году, с покупкой Sampo

Заверяет, что после начала расследования, банк стал совершенно другим. Никакой толерантности к подобным дейтствиям

Приносит извинения всем клиентам, 20 тысячам сотрудникам и странам, где расположены филиалы Danske

Первым выступает председатель совета директоров Оле Андерсен

Пресс-конференция проводится на датском языке, однако с переводом на английский в связи с большим присутствием международной прессы

Акции Danske Bank в свете сегодняшних известий упали на 6%. За год изх стоимость понизилась на 32%, сейчас торгуются на уровне 164 датских крон за акцию.

Главные действующие лица пришли на пресс-конферецнию. НАЧИНАЕТСЯ!

На самом деле, это пробелма не единична и касается всего ЕС. https://www.bbc.com/russian/features-45251120

Банк не изучал деятельность почти 8800 клиентов. Теперь там заявляют, что начнут пристально изучать некоторых конкретных клиентов. Сначала займутся 6200-ми наиболее рискованными и затем оставшимися 8800.

http://rus.delfi.ee/daily/business/prokuratura-nachala-deloproizvodstvo-v-otnoshenii-danske-bank-o-vozmozhnom-otmyvanii-deneg?id=83212561

Ниточки ведут в "дело Магницкого" http://rus.delfi.ee/daily/abroad/francuzskie-sledovateli-zanyalis-datskim-bankom-v-svyazi-s-aferoj-na-kotoruyu-ukazyval-magnitskij?id=79823226

Рапорт: в ходе расследования был проведен обзор действий сотен сотрудников эстонского филиала. Под подозрением 42 сотрудника, которые могли участвовать с сделках с подозрительными клиентами, выдавать крупные суммы денег, совершать подозрительные сделки вместе с другими работниками банка и иметь близкие отношения с клиентами.

Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет - с 2007 по 2015 гг., оценивался в $3,9 млрд. Затем в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк $8,3 млрд. В настоящее время внутреннее расследование затрагивает весь объем транзакций со средствами неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год - около $150 млрд. Основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из России и других стран бывшего СССР. Обычно деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной статистике, сообщили изданию источники, знакомые с ходом расследования. Расследование дела ведут Danske Bank, Парижский суд первой инстанции, Фининспекция Дании, власти Эстонии и США. Капитализация Danske Bank упала более чем на 30% с начала 2018 года.

Парламент Дании хочет увеличить штрафы для банковских топ-менеджеров и сотрудников, участвовавших в отмывании денег, на 700% после скандала с Danske Bank, сообщает агентство Bloomberg.

Айвар Рехе стал главой банка Sampo сразу споле того, как завершил службу на посту руководителя Налогово-таможенного департамента Эстонии.

В рапорте указано, что банк получал четкие сигналы как от эстонской финансовой инспекции, так и от датских правовыых инстанций, что в местном филиалае могут быть проблемы с клиентами из числа нерезидентов. Ежемесячно совершались сделки на миллиарды рублей.

Когда в 2006 году Danske приобрел финский банк Sampo, в Дании должны были понять, что там могли быть проблемы. Банк «не смог использовать первую четкую возможность вмешаться».

При этом в банке уверяют, что очень сложно установить причины индивидуальных платежей - было ли это в действительности отмывание средств иди просто обычные сделки.

Прокуратура подтвердила изданию Ärileht, что банк подал заявление на 8 сотрудников эстонского филиала Danske.

Рапорт гласит, что механизмы контроля над деятельности эстонского филиала нее были достаточно отделены от основной деятельности. Филиалом управляли отдельно огт всего банка. В Эстонии были свои культура и системы управления. Есть подозрение, что местные сотрудники являлись участниками схемы и составляли одну «команду» с клиентами.

Сегодня на открытии биржи курс акций Danske Bank упал на 4,6%

В рапорте сказано, что в крупнейшую группу риска входят 6200 клиентов. Большая часть из них объявлены подозрительными. Значительная часть всех платежей также под подозрением.

Среди клиентов эстонского филиала было примерно 10 тысяч клиентов-нерезидентов. Они произвели порядка 7, 5 млн платежей. К ним можно добавить еще 5000 клиентов, имевших связь с нерезидентами. В общей сложности 9,5 млн платежей и 200 миллиардов евро (!)