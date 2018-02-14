ПРЯМОЙ ЭФИР ETV+: Яна Тоом и Марко Михкельсон обсуждают инфовойну между странами Запада и Россией

Смотрите прямой эфир ETV+ передачи "Кто кого?" В студии евродепутат Яна Тоом и председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон. Ведущий передачи — Андрей Титов.



Начало в 19:15.

В этом году бюджет для обеспечения стратегической коммуникации в Госканцелярии вырос более чем в 13 раз — с прежних 60 000 до 800 000 евро. Власти, не считающие стратком пропагандой или контрпропагандой, объясняют увеличение расходов тем, что нужно не только реагировать на наносящую вред Эстонии информацию, но и предотвращать ее появление.

Между тем инфовойна между странами Запада и Россией идет полным ходом. В студии встретятся депутат Яна Тоом, которая считает, что мы попали в порочный круг взаимной пропаганды, и председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.

Словесный поединок состоит из трех раундов. В первом из них гости представляют свои позиции, во втором и третьем — отвечают на вопросы противника, зрителей в студии и ведущего. В телефонном голосовании можно отдать свой голос тому гостю передачи, чья позиция вам ближе. Независимое жюри выносит свой вердикт — кто был более убедителен.

Трансляция ведется в рамках совместного проекта Delfi и ETV+.