ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: В Таллинне продолжается суд над Эдгаром Сависааром

Сегодня продолжится начавшийся в июне судебный процесс над экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром.

В июне Сависаар уже на третий день судебного разбирательства не смог продолжать в нем участие — из-за ухудшения состояния здоровья политик был доставлен в больницу.

Delfi писал вчера, что с того момента в воздухе зависло обещание Ааду Лумберга, защитника другого подсудимого — Хиллара Тедера, что он представит суду ходатайство о новой экспертизе здоровья Сависаара. Будет ли это сделано, станет ясно сегодня.

Экспертиза может занять от 4 до 8 месяцев, но времени мало — в августе, сентябре и октябре по 9 дней было определено на судебное разбирательство.

”Что дальше будет, станет ясно только на заседании. Пока никакого ходатайства не предоставлено”, — сказала пресс-представитель Харьюского уездного суда Аннели Вилу.