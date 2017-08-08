08.08.2017, 09:45

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: В Таллинне продолжается суд над Эдгаром Сависааром

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rus.delfi.ee
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Edgar Savisaare kohtuprotsess 12.06.2017
Edgar Savisaar ja Andres-Marius RosenblattFoto: Andres Putting

Сегодня продолжится начавшийся в июне судебный процесс над экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром.

В июне Сависаар уже на третий день судебного разбирательства не смог продолжать в нем участие — из-за ухудшения состояния здоровья политик был доставлен в больницу.

Delfi писал вчера, что с того момента в воздухе зависло обещание Ааду Лумберга, защитника другого подсудимого — Хиллара Тедера, что он представит суду ходатайство о новой экспертизе здоровья Сависаара. Будет ли это сделано, станет ясно сегодня.

Экспертиза может занять от 4 до 8 месяцев, но времени мало — в августе, сентябре и октябре по 9 дней было определено на судебное разбирательство.

”Что дальше будет, станет ясно только на заседании. Пока никакого ходатайства не предоставлено”, — сказала пресс-представитель Харьюского уездного суда Аннели Вилу.

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