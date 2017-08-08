ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: В Таллинне продолжается суд над Эдгаром Сависааром

Сегодня продолжится начавшийся в июне судебный процесс над экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром.

В июне Сависаар уже на третий день судебного разбирательства не смог продолжать в нем участие — из-за ухудшения состояния здоровья политик был доставлен в больницу.

Сегодня защитник Сависаара Оливер Няэс заявил о необходимости провести дополнительную экспертизу здоровья. По его словам, после госпитализации выяснилось, что помимо прочих болезней, Сависаар перенес инфаркт мозга, и есть основания полагать, что это существенно повлияло на его неврологические способности. Марек Вяли отметил, что трудоспособность Сависаара снижена.



По оценке Няэса, прошлая экспертиза была слишком поверхностной. Он отметил, что, помимо прочего, Сависаар жаловался комиссии на проблемы с краткосрочной памятью, но та посчитала, что это не повлияет на его способность участвовать в судебном процессе. Дополнительная экспертиза сможет установить, способен ли Сависаар участвовать в слушаниях в полном объеме.

Delfi писал вчера, что экспертиза может занять от 4 до 8 месяцев, но времени мало — в августе, сентябре и октябре по 9 дней было определено на судебное разбирательство.

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