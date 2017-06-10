ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: В Кадриорге в благотворительном заплыве "участвуют" тысячи резиновых уточек

В субботу в 12:00 в столичном парке Кадриорг стартует ставшая традиционной благотворительная акция – "Утиное ралли", передает rus.err.ee.

Как отмечают организаторы по состоянию на 12:00 было продано около 14 800 уточек и собрано более 91 000 евро.

Мероприятие откроется в 12:00 концертом, примерно в 14:30 стартует заплыв резиновых уточек — на воду канала спустят 11 000 детских игрушек, которые должны пройти определенную дистанцию. Пришедшие к финишу первыми принесут своим спонсорам призы. В канале помещается 11 000 резиновых уточек, поэтому номера спонсоров с 11 001 не смогут побороться за главный приз, но примут участие в розыгрыше других 160 призов.