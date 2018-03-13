13.03.2018, 12:08

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Рийгикогу обсуждает предложенный EKRE законопроект о гимне

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дополнено в 12:11
rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

На сегодняшнем заседании Рийгикогу обсуждает предложенный EKRE законопроект о гимне.

Согласно представленному Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и вызвавшему бурную реакцию общественности законопроекту, исполнять гимн можно во время государственных праздников, государственных церемоний и других праздничных мероприятий с соблюдением добросовестной практики. Во время исполнения гимна мужчины в гражданской одежде снимают головные уборы, а лица в форме отдают честь, прикладывая руку к головному убору.

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