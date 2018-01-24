ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Рийгикогу обсуждает, останется ли Рейнсалу в должности

В данный момент Рийгикогу обсуждает возможный вотум недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу.

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Вчера стало известно, что Социал-демократическая партия решила воздержаться на голосовании по вотуму недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу. Если, конечно, вотум вообще будет выдвинут, пишет Eesti Päevaleht.

Помимо соцдемов, воздержаться могут и центристы и IRL. При этом крайне вероятно, что если оппозиция единогласно проголосует ”за” вотум, то голосов ”против” не будет вообще или будет очень мало.

Для выдвижения вотума нужны именно голоса ”за”. Если их наберется 51 или больше, то министр потеряет кресло. По состоянию на вчерашний день можно говорить максимум о 49 голосах.

Напомним, что требования об отставке министра вызваны его мнением, опубликованном на прошлой неделе в Eesti Päevaleht, в котором он назвал ”кудахтаньем” критику в отношении того, что организатором концертной программы к юбилею ЭР был выбран театр NO99 и применивший в отношении актрисы насилие режиссер Тийт Оясоо. Помимо прочего, Рейнсалу выразил в своей статье сожаление по поводу того, что ранее осудил действия Оясоо.

”Я не знаком с Оясоо. Наверное, как человек он не подарок. Когда меня в свое время спросили мнения о его случае, когда он пошел на согласительное производство, то я осудил применение насилия в отношении женщин, но в свете сегодняшнего письма я даже сожалею о том заявлении. Потому что публичное недовольство приняло масштабы коллективного транса при сожжении ведьм. Создалось впечатление, что пойман величайший преступник всех времен и народов. Чикатило”, — написал тогда Рейнсалу.