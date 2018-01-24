24.01.2018, 10:18

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Рийгикогу обсуждает, останется ли Рейнсалу в должности

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rus.delfi.ee
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ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Рийгикогу обсуждает, останется ли Рейнсалу в должности
Justiitsminister Urmas Reinsalu eile pärast EKRE fraktsiooniga kohtumistFoto: Karin Kaljuläte

В данный момент Рийгикогу обсуждает возможный вотум недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу.
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Вчера стало известно, что Социал-демократическая партия решила воздержаться на голосовании по вотуму недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу. Если, конечно, вотум вообще будет выдвинут, пишет Eesti Päevaleht.

Помимо соцдемов, воздержаться могут и центристы и IRL. При этом крайне вероятно, что если оппозиция единогласно проголосует ”за” вотум, то голосов ”против” не будет вообще или будет очень мало.

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Для выдвижения вотума нужны именно голоса ”за”. Если их наберется 51 или больше, то министр потеряет кресло. По состоянию на вчерашний день можно говорить максимум о 49 голосах.

Напомним, что требования об отставке министра вызваны его мнением, опубликованном на прошлой неделе в Eesti Päevaleht, в котором он назвал ”кудахтаньем” критику в отношении того, что организатором концертной программы к юбилею ЭР был выбран театр NO99 и применивший в отношении актрисы насилие режиссер Тийт Оясоо. Помимо прочего, Рейнсалу выразил в своей статье сожаление по поводу того, что ранее осудил действия Оясоо.

”Я не знаком с Оясоо. Наверное, как человек он не подарок. Когда меня в свое время спросили мнения о его случае, когда он пошел на согласительное производство, то я осудил применение насилия в отношении женщин, но в свете сегодняшнего письма я даже сожалею о том заявлении. Потому что публичное недовольство приняло масштабы коллективного транса при сожжении ведьм. Создалось впечатление, что пойман величайший преступник всех времен и народов. Чикатило”, — написал тогда Рейнсалу.

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