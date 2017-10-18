ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Прокуратура и КаПо — о деле двух подозреваемых в коррупции вице-мэров Тарту

Сегодня утром полиция безопасности задержала вице-мэров Тарту Валво Семиларского и Артема Суворова по подозрению в нескольких коррупционных преступлениях. По такому случаю прокуратура и КаПо дают пресс-конференцию.

Согласно подозрению, Семиларский принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами. Кроме того, он подозревается в поучении взятки. Один бизнесмен подозревается в даче взятки Семиларскому.

Суворов подозревается в том, что в течение длительного времени неоднократно получал взятки в обмен на выделение нескольким организациям пособий. Один человек подозревается в даче взятки Суворову.