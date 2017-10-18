18.10.2017, 15:18

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Прокуратура и КаПо — о деле двух подозреваемых в коррупции вице-мэров Тарту

 (2)
rus.delfi.ee
EST
ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Прокуратура и КаПо — о деле двух подозреваемых в коррупции вице-мэров Тарту
Foto: Argo Ingver

Сегодня утром полиция безопасности задержала вице-мэров Тарту Валво Семиларского и Артема Суворова по подозрению в нескольких коррупционных преступлениях. По такому случаю прокуратура и КаПо дают пресс-конференцию.

Согласно подозрению, Семиларский принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами. Кроме того, он подозревается в поучении взятки. Один бизнесмен подозревается в даче взятки Семиларскому.

Суворов подозревается в том, что в течение длительного времени неоднократно получал взятки в обмен на выделение нескольким организациям пособий. Один человек подозревается в даче взятки Суворову.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии