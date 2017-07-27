ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Пресс-конференция Владимира Путина и Саули Нийнистё

Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, где вместе с президентом Саули Нийнистё в этим минуты дает пресс-конференцию.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё встретил своего российского коллегу в живописной местности в местечке Пункахарью, которое находится примерно в 30 км от города Савонлинна, сообщает Yle.

Перед отелем Hotelli Punkaharju, где пройдут официальные переговоры, президенты пожали друг друг другу руки и удалились внутрь здания.



В Пункахарью приехало около 20 финских журналистов и около 25 российских, рассказала корреспондент Yle Черстин Кронвалл. Также приехал, по меньшей мере, один корреспондент из Эстонии

По предварительным данным, президенты обсудят вопросы двусторонних отношений и международной политики. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не намерен обсуждать санкционную тематику на встрече с Саули Ниинистё.

Ожидается, что Путин также поздравит Финляндию со 100-летием независимости.