06.12.2017, 12:11

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Пресс-конференция Сил обороны Эстонии — о завтрашних сборах резервистов

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Tapa kaitseväelinnaku laienduse avamine
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Правительство Эстонии провело экстренное заседание в электронной форме, чтобы объявить дополнительные плановые учебные сборы для 669 резервистов, которые пройдут с 7 до 10 декабря 2017 года, сообщает коммуникационная служба правительства.

По такому случаю Силы обороны организовали пресс-конференцию. Смотрите ее онлайн!

Повестки резервистам рассылают Силы обороны.

Командующий Силами обороны подал предложение о проведении дополнительных учебных сборов для 13 механизированного пехотного батальона первой механизированной пехотной бригады. Местом сбора объявлен военный городок в Йыхви, куда получившие повестку обязаны явиться к завтрашнему утру.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии