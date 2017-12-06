ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Пресс-конференция Сил обороны Эстонии — о завтрашних сборах резервистов

Правительство Эстонии провело экстренное заседание в электронной форме, чтобы объявить дополнительные плановые учебные сборы для 669 резервистов, которые пройдут с 7 до 10 декабря 2017 года, сообщает коммуникационная служба правительства.
По такому случаю Силы обороны организовали пресс-конференцию. Смотрите ее онлайн!
Повестки резервистам рассылают Силы обороны.
Командующий Силами обороны подал предложение о проведении дополнительных учебных сборов для 13 механизированного пехотного батальона первой механизированной пехотной бригады. Местом сбора объявлен военный городок в Йыхви, куда получившие повестку обязаны явиться к завтрашнему утру.