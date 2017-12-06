ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Пресс-конференция Сил обороны Эстонии — о завтрашних сборах резервистов

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Правительство Эстонии провело экстренное заседание в электронной форме, чтобы объявить дополнительные плановые учебные сборы для 669 резервистов, которые пройдут с 7 до 10 декабря 2017 года, сообщает коммуникационная служба правительства.