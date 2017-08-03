03.08.2017, 14:55

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Пресс-конференция центристов о грядущем избирательном списке Сависаара и Ивановой

 (10)
начало в 15:00
rus.delfi.ee
EST
ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Пресс-конференция центристов о грядущем избирательном списке Сависаара и Ивановой
Delfi

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что вместе с Ольгой Ивановой они создадут собственный избирательный список. По такому случаю в 15:00 состоится пресс-конференция, на которой выяснятся детали. Delfi ведет прямую трансляцию.

На данный момент у этого избирательного союза названия нет, но, по словам Сависаара, к счастью, еще есть время.

”Мне нечего терять. Все, что я могу потерять, это прошлое. Ну, ничего”, — сказал он.

”К этому предложению на самом деле нельзя относиться серьезно. За общий список на местных выборах голосовать нельзя”, — прокомментировал он предложенный ему Центристской партией первый номер в общем списке.

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