ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Пресс-конференция центристов о грядущем избирательном списке Сависаара и Ивановой

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что вместе с Ольгой Ивановой они создадут собственный избирательный список. По такому случаю в 15:00 состоится пресс-конференция, на которой выяснятся детали. Delfi ведет прямую трансляцию.

На данный момент у этого избирательного союза названия нет, но, по словам Сависаара, к счастью, еще есть время.

”Мне нечего терять. Все, что я могу потерять, это прошлое. Ну, ничего”, — сказал он.

”К этому предложению на самом деле нельзя относиться серьезно. За общий список на местных выборах голосовать нельзя”, — прокомментировал он предложенный ему Центристской партией первый номер в общем списке.