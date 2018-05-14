14.05.2018, 10:20

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Комиссия по проблеме представляет основы демографической политики

 (26)
дополнено в 14:40
rus.delfi.ee
EST 2

14 мая комиссия Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости представляет новый документ ”Основы демографической политики 2035”, сообщает пресс-служба парламента. Смотрите прямое включение!

По словам председателя комиссии Сирет Котка-Репински, основы демографической политики включают в себя цели и направления деятельности в основных сферах, связанных с развитием населения, до 2035 года.

”Цель демографической политики Эстонии — в соответствии с Конституцией обеспечить сохранение эстонского народа, языка и культуры, а также сохранение и развитие населения”, — отметила Котка-Репински. Председатель отметила, что наиболее важными принципами демографической политики являются приоритизация населения и обеспечение всем детям безопасной среды, способствующей раскрытию их способностей.

”Основы демографической политики не являются готовым планом действий по решению демографического кризиса. В документе прописаны принципы, которые лягут в основу программ развития и других стратегических документов в соответствующих сферах, — сказала Котка-Репински. — После того, как будут определены основные направления деятельности, государственные учреждения и самоуправления смогут начать разрабатывать конкретные меры”.

Заседание откроет председатель комиссии по проблеме Сирет Котка-Репински. Документ представят руководители рабочих групп по демографической политике: ведущий научный сотрудник Эстонского центра демографии Таллиннского университета профессор Аллан Пуур, профессор геоурбанистики и географии народонаселения Тартуского университета Тийт Таммару и профессор государственной теории Таллиннского университета Лейф Калев.

Документ создала рабочая группа Рийгикогу по демографической политике, в состав которой входили председатель, заместитель председателя, члены, ученые и представители заинтересованных групп и государственных учреждений.

Презентация начнется в 14:00 в конференц-зале Рийгикогу. Мероприятие будет транслироваться в интернете.

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