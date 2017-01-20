В 18:30 (по эстонскому времени) началась церемония инаугурации нового президента США.

Около 19:00 — присяга и речь нового президента. Избранный президент Дональд Трамп дал присягу сразу на двух Библиях. Одна из книг — это Библия, положа руку на которую 156 лет назад приносил присягу на своей первой инаугурации Авраам Линкольн. На ней же произносил свою президентскую клятву Барак Обама. Вторая — это Библия, которую Дональд Трамп хранит с детства. Ее в 1955 году ему подарила его мать на окончание воскресной школы.

После 19:00 церемонию покинули Барак и Мишель Обама. Затем — торжественный обед Конгресса в Капитолии, после — смотр войск в восточном крыле Капитолия. После смотра войск пройдет инаугурационный парад. После 2:00 — инаугурационные балы.

Инаугурация нового президента США

Тем временем СМИ сообщили о задержании почти ста участников беспорядков в Вашингтоне

Внешняя политика администрации Трампа предполагает принцип ”мир с помощью силы”, подчеркивается в сообщении Белого дома. Самым высоким приоритетом политики США станет победа над ”Исламским государством”, а также другими радикальными исламистскими террористическими группами.

Администрация Дональда Трампа опубликовала свою программу в сфере внутренней и внешней политики. Новый президент США намерен пересмотреть торговые соглашения, создавать рабочие места и укреплять вооруженные силы.

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/novaya-administraciya-ssha-posle-inauguracii-trampa-oboznachila-svoi-celi?id=76976780

ФОТО: REUTERS, YURI GRIPAS

Трампу вручают большое памятное фото его инаугурации.

... пока кто-то благодарит Обаму, кто-то стоит с таким вот флагом:ФОТО: REUTERS, EDGARD GARRIDO

Обаме - от благодарных граждан: "Спасибо тебе! Мы будем скучать"ФОТО: RAFAEL MARCHANTE

Напомним, что будет дальше: в данную секунду проходит торжественный обед Конгресса в Капитолии, после — смотр войск в восточном крыле Капитолия. После смотра войск пройдет инаугурационный парад. После 2:00 — инаугурационные балы.

И еще пару эмоциональных моментов: ФОТО: AFP, PAUL J. RICHARDS

«Речь Трампа была сильна, и сильная Америка для нас важна. Сильное послание, что союзнические отношения, помимо доминирования США, важны», - так прокомментировал речь Трампа министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

А тем временем полиция задержала 90 человек в ходе беспорядков

Инаугурационный обед в Капитолии в Вашингтоне - в самом разгаре.

Дональд Трамп пожал руку Хиллари Клинтон. «Спасибо, что пришла сюда, спасибо», - сказал новый президент США, подойдя к ее столу.

Эмоции. ФОТО: AFP, MANDEL NGAN

ФОТО: AFP, ZACH GIBSON

Полиция применяет оружие против демонстрантов. На улицах слышны выстрелы.

Кстати, сегодня бывшего президента США Джорджа Буша-старшего отключили от аппарата. Буш стал дышать сам и вместе со своей женой Барбарой посмотрел церемонию инаугурации. Он находится в больнице с воспалением легких.

"Хеллоу, Америка!"ФОТО: AP, Jim Bourg

"Гудбай, Америка!"ФОТО: REUTERS, BRENDAN MCDERMID

ФОТО: AP, Mark Humphrey

https://twitter.com/costareports/status/822512600252608512

Журналист: президент Буш, что вы думаете о речи Трампа?Буш: рад вас видеть!

В Вашингтоне - не все спокойно.

https://twitter.com/AFPphoto/status/822518531862343680

На сайте президента уже появились биографии первых лиц США: самого Трампа, новой первой леди Меланьи, вице-президента Майка Пенса и его супруги Карен, а также кабинета министров президента.

Урмас Паэт высказался о сегодняшних событиях: «Трамп изменит политику США, а Европе придется куда сильнее стоять за себя».

На улицах Вашингтона - столкновения полиции и протестующих. Стражи порядка вынуждены применить газ.

Тольно что Администрация США высказала свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства.

Смотрите прямую трансляцию! Судя по картинке, уличные протесты весьма активны.

Сообщается, что они были задержаны за «участие в насилии».

В Вашингтоне задержали 50 противников Трампа

Выяснилось, что же так долго подписывал Трамп в первые минуты своего президентства. Он совершил свои первые законодательные действия на новом посту, передает Reuters. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шон Спайсер.По его словам, Трамп направил кандидатов, выбранных для своей администрации, на одобрение в сенат, а также учредил День Патриотизма.А еще новый президент подписал закон, благодаря которому генерал Джеймс Маттис сможет занять должность министра обороны США.

Тем временем, далеко не все довольны происходящим...

https://twitter.com/CNN/status/822513553764679680

Кстати, помимо прочего, Дональд Трамп получил в свое распоряжение "ядерный чемоданчик". В США его называют "ядерный футбольный мяч".

Читайте полностью речь президента Трампа ниже (на английском языке).

https://twitter.com/BBCDanielS/status/822511422894522368

Начался торжественный обед Конгресса в Капитолии.

Церемония вступления в должность нового президента США должна поставить точку в череде скандалов, которые сопровождали нынешнюю избирательную кампанию. Напомним, что Дональд Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, в то время как Хиллари Клинтон - только 232. Сразу после объявления результатов голосования в нескольких американских городах прошли акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Кстати, стоит рассказать также и немного о гимне, который прозвучал по окончании церемонии. В этом году его исполнила 16-летняя победительница шоу America's Got Talent Джеки Иванко, имеющая украинские корни, ее прадедушка и прабабушка — иммигранты из Закарпатья. В 2010 году Джеки Иванко уже участвовала в благотворительном концерте Трампа.

Представитель МИД РФ Мария Захарова так прокомментировала уход Обамы: «В мире может случиться многое, кроме одного: президент Обама больше ничего не скажет о России».

Промежуточные итоги (по данным Би-би-си):1. Республиканец Дональд Трамп был приведен к присяге и произнес первую речь на посту 45-го президента США2. Церемонию решили проигнорировать более 50 конгрессменов от Демократической партии3. Мировые лидеры на инаугурации не присутствуют: в США не принято участие в этой церемонии глав других стран4. Примерная стоимость церемонии - 200 миллионов долларов

А Трамп все подписывает какие-то документы.

Экс-президент Обама с супругой Мишель по сложившейся традиции вылетели с территории Капитолия на вертолете. Они направились на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном. Там экс-президент попрощается с работающими военными и улетит с женой в город Палм-Спрингс, штат Калифорния. На пути в Калифорнию Барак и Мишель Обама в последний раз воспользуются президентским бортом номер один.

... а впереди - парады и балы. Завершится сегодняшнее мероприятие уже завтра.

Первые документы, подписанные Трампом как президентом.

Обама рассказал о своих восьми годах президентства, а также прокомментировал речь своего преемника.

На сайте Белого дома выложена программа новой администрации. Администрация Дональда Трампа будет стремиться к усилению военной мощи страны. "Наша военная сила нуждается в любых активах, которые есть в ее распоряжении, чтобы защитить Америку. Мы не можем позволить другим нациям превзойти нашу военную мощь. Администрация Трампа будет стремиться к наиболее высокому уровню боевой готовности".

С речью выступает теперь уже экс-президент США Барак Обама.

Трамп в своей инаугурационной речи повторил много тезисов своей предвыборной кампании, но ни словом не обмолвился о строительстве стены на границе с Мексикой, подметил корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер. Новый президент лишь мимоходом упомянул о "возвращении наших границ".

Как сообщает Washington Post, речь Трампа содержала 1400 слов. В первой инаугурационной речи Обамы было 2400 слов.

Экс-директор расистской организации Ку-Клукс-Клан также высказался о сегодняшнем событии. "Мы сделали это!" - написал Дэвид Дюк.

https://twitter.com/DrDavidDuke/status/822489438479650816

Стало известно, что полиция США задержала корреспондента российского телеканала RT, который освещал протесты в Вашингтоне. Журналистское удостоверение не помогло.

Скоро начнется торжественный обед Конгресса в Капитолии, после — смотр войск в восточном крыле Капитолия. После смотра войск пройдет инаугурационный парад. После 2:00 — инаугурационные балы.

Что же будет происходить дальше?

Вся речь нового президента - в одной фотографии.

Несмотря на то, что самая важная - официальная - часть окончена, мы с вами не прощаемся. Впереди - множество критики, комментариев, мнений, а также празднование этого важного для всего мира события. Вас также ждут фото и видео.

Пока что там - шаром покати. Но это ненадолго!

https://twitter.com/ritholtz/status/822490599358087171

Аккаунт в Twitter @POTUS, принадлежащий президенту США и до этого управляемый Обамой, официально перешел к 45-му президенту Дональду Трампу.

Перекинулись парой слов.

Трамп проводил их. Символичный момент.

Чета Обама покидают мероприятие на вертолете.

Хиллари Клинтон также покинула трибуну. Она, кстати говоря, не выглядит расстроенной своим поражением.

Итак, только что Дональд Трамп официально стал новый - 45-м - президентом Соединенных Штатов Америки. Поздравляем!

Поздравления, слова, рукопожатия...

Инаугурация окончена. Трамп покинул трибуну. Выглядит он по-настоящему счастливо!

Также на трибуне выступили преподобный Франклин Грэм и епископ Вейн Джексон.

Звучит гимн Соединенных Штатов.

С речью выступил Раввин Марвин Хир.

Кстати, закончил свою речь Дональд Трамп ставшей уже известной фразой "Мы сделаем Америку великой снова!"

После фразы Трампа "Какими бы мы ни были - темнокожими или белыми - во всех нас течет алая кровь патриотов" аплодисменты заметно усилились.

В своем письме премьер-министр выразил готовность встретиться с президентом Дональдом Трампом во время саммита НАТО, в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза или по линии двусторонних отношений.

Премьер-министр Юри Ратас поздравил вступившего сегодня в должность президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и в отправленном ему поздравительном письме выразил уверенность, что хорошие отношения между двумя странами, сыгравшие неоценимую роль в истории Эстонии, сохранятся и будут приумножены.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/premer-ministr-ratas-pozdravil-vstupivshego-v-dolzhnost-prezidenta-ssha?id=76975398

Итак, новый президент США закончил произносить речь. В целом, она была, так сказать, в его стиле.

"Конец пустым разговорам. Пришло время действий!"

"Когда Америка едина - Америка неостановима. Нас будет защищать Бог!"

"Мы будем бороться с терроризмом"

"Мы вернем наши границы, наше благосостояние..."

"Это не правительство контролирует людей. Это люди контролируют правительство". Вы согласны?

Трамп рассказывал о сложном экономическом положении в стране: закрытые фабрики, разделение на бедных и богатых...

Тем временем на биржах.

https://twitter.com/jmackin2/status/822490460568616960

"Слишком долго небольшая группа людей в Вашингтоне держала власть в своих руках. Но они не создавали новые рабочие места, их победы не стали вашими победами"

Слева - 2009 год. Справа - 2016. На месте - примерно 900 000 человек.

https://twitter.com/BCAppelbaum/status/822478866035986435

И тут начался дождь.

"Несмотря на все препятствия мы сможем достичь все цели"

Трамп начал свою речь с благодарности. Как своим предшественникам, так и миллионам людей по всему миру.

"Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов Америки"

Собравшиеся люди бурно его приветствуют.

Смотрите прямое включение!

Выходит Верховный председатель суда. Все встают. Трамп приносит присягу.

Вице-президент Майк Пенс принял присягу и вступил в должность.

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/smi-u-trampa-hudshij-kabinet-ministrov-ego-soratniki-pod-sledstviem-a-komanda-podnimaet-myatezh?id=76974920

https://twitter.com/Jenn_Abrams/status/822476344722423809

У Капитолия собралась огромная толпа. По прогнозам, будет около 900 000 человек.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/est-li-u-estonskoj-razvedki-dannye-o-vstreche-advokata-trampa-s-russkim?id=76969084

https://twitter.com/ABC/status/822466441182121984

Мелания Трамп появилась на инаугурации в платье и жакете от Ralph Lauren. Как вам?

https://twitter.com/Telegraph/status/822472572381999106

Трамп и Обама уже покинули Белый дом, и избранный президент отправился на инаугурацию.

https://twitter.com/BuzzFeedNews/status/822468870036459523

На инаугурацию Трампа прибыла и кандидат от демократической партии на президентских выборах Хиллари Клинтон с супругом Биллом Клинтоном.

А были и такие новости. http://rus.delfi.ee/daily/abroad/cnn-rasskazal-o-posledstviyah-ubijstva-trampa-na-inauguracii?id=76962724

Далеко не все рады новому избранному президенту США. http://rus.delfi.ee/daily/estonia/mihkelson-stil-i-vyskazyvaniya-trampa-o-vneshnej-politike-iz-ryada-von?id=76935390

Как Барак и Мишель Обама встречали Дональда и Меланию Трамп в Белом доме.

https://twitter.com/ABCPolitics/status/822455200363397120

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/prezident-kalyulajd-pozdravila-donalda-trampa-so-vstupleniem-v-dolzhnost?id=76972670

Начинаем наш текстовый онлайн. Между тем, в Вашингтоне уже все готово.