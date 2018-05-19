19.05.2018, 12:46

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: В Тарту проходит многотысячная акция протеста против строительства целлюлозного завода

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rus.delfi.ee
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ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: В Тарту проходит многотысячная акция протеста против строительства целлюлозного завода
Foto: Argo Ingver

В субботу в центре Тарту проходит акция протеста против крупномасштабных планов строительства близ города целлюлозного комбината, передает rus.err.ee.

Участники мероприятия начали собираться в центре города с 11:30 у реки Эмайыги. Живая цепь на пять или десять минут около полудня свяжет берега Эмайыги через мосты. Цель акции — поддержать выдвинутое государству городом Тарту и волостным собранием Тартумаа требование прекратить специальную планировку целлюлозного завода.

Акцию в порядке гражданской инициативы организуют волонтеры, объединившиеся в фейсбуке в группы "Tartu tselluloositehas" и "Ei! Emajõe tselluloositehasele". Слоган движения — "Emajõe elu hoieldes" (сохраняя жизнь Эмайыги).

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