ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ и ФОТО: Сависаар: именно суд побудил меня участвовать в выборах

Сегодня продолжится начавшийся в июне судебный процесс над экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром.

В июне Сависаар уже на третий день судебного разбирательства не смог продолжать в нем участие — из-за ухудшения состояния здоровья политик был доставлен в больницу.

Сегодня защитник Сависаара Оливер Няэс заявил о необходимости провести дополнительную экспертизу здоровья. По его словам, после госпитализации выяснилось, что помимо прочих болезней, Сависаар перенес инфаркт мозга, и есть основания полагать, что это существенно повлияло на его неврологические способности. Марек Вяли отметил, что трудоспособность Сависаара снижена.



По оценке Няэса, прошлая экспертиза была слишком поверхностной. Он отметил, что, помимо прочего, Сависаар жаловался комиссии на проблемы с краткосрочной памятью, но та посчитала, что это не повлияет на его способность участвовать в судебном процессе. Дополнительная экспертиза сможет установить, способен ли Сависаар участвовать в слушаниях в полном объеме.

”Часто говорят о противоречии, что я хочу выдвигаться на местных выборах, а здесь поднимаю вопрос о здоровьем. Я не вижу в этом противоречия. Участие в выборах не связано со здоровьем. В выборах может участвовать и тяжелобольной человек, а вот под суд человека, который неизлечимо болен и не может участвовать в судебном процессе, отдавать нельзя. Именно судебное производство побудило меня участвовать в политике. Эксперты сказали, что я достаточно здоров для участия в слушаниях. Если я могу участвовать в судебном процессе, то могу участвовать и в выборах”, — сказал на суде сам Сависаар.

Государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус сказал, что оснований для повторной экспертизы и сомнений в решении экспертов нет. Суд согласился с ним и не удовлетворил ходатайство защиты.

Далее Няэс и защитник Александра Кофкина Айвар Пильв выступили с ходатайством о прекращении дела в связи с истечение разумного процессуального срока. Суд сообщил, что сформирует свою позицию по этому вопросу в ближайшие несколько недель, а пока хочет заслушать обвинение, что и было сделано.

В своей речи гособвинитель отметил, что это не первый случай, когда члены Центристской партии обвиняются в коррупции. "В правовом государстве такое поведение политика неприемлемо. Факты указывают на продолжавшееся долгие годы коррупционное поведение", - сказал Эвестус.

Delfi писал вчера, что экспертиза может занять от 4 до 8 месяцев, но времени мало — в августе, сентябре и октябре по 9 дней было определено на судебное разбирательство.

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