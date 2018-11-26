ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: Нашумевший пакт ООН обсуждают в Рийгикогу. Даже перевести на эстонский прилично не смогли?

Член реформистской фракции Айвар Сыэрд заявил министру иностранных дел, что правительство не удосужилось организовать даже приличный перевод пакта на эстонский язык.

Министр Рейнсалу, когда настала его очередь, отказался отвечать на вопросы депутатов. Это вызвало бурные протесты. Но потом все же разговорился и поведал, что, по его мнению, миграционный пакт должно поддержать Рийгикогу.

Напомним, как развивались события.

Премьер-министр Юри Ратас написал у себя на страничке в Facebook: в случае, если сегодня Рийгикогу примет решение передать подписание миграционного пакта ООН в правительство, то он организует голосование по данному вопросу, тем самым идя вразрез с коалиционным договором.

Напомним, что правительство не смогло принять решение о миграционном пакте ООН из-за разногласий Isamaa с центристами и соцдемами, поэтому пакт в форме законопроекта был направлен в Рийгикогу для голосования.

В итоге был подготовлен текст законопроекта, к которому на данный момент поступило пять предложений об изменениях. Комиссия по иностранным делам должна решить, будут ли они обсуждаться в понедельник в Рийгикогу перед голосованием.