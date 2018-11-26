26.11.2018, 11:24

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: Нашумевший пакт ООН обсуждают в Рийгикогу. Даже перевести на эстонский прилично не смогли?

 (6)
дополнено в 13:37
rus.delfi.ee
EST
ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: Нашумевший пакт ООН обсуждают в Рийгикогу. Даже перевести на эстонский прилично не смогли?
Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Рийгикогу обсуждается пакт ООН о миграции. Реформисты представили свои предложения о его изменении, в случае их одобрения соглашение вновь направится в правительство.

Член реформистской фракции Айвар Сыэрд заявил министру иностранных дел, что правительство не удосужилось организовать даже приличный перевод пакта на эстонский язык.

Министр Рейнсалу, когда настала его очередь, отказался отвечать на вопросы депутатов. Это вызвало бурные протесты. Но потом все же разговорился и поведал, что, по его мнению, миграционный пакт должно поддержать Рийгикогу.

Напомним, как развивались события.

Премьер-министр Юри Ратас написал у себя на страничке в Facebook: в случае, если сегодня Рийгикогу примет решение передать подписание миграционного пакта ООН в правительство, то он организует голосование по данному вопросу, тем самым идя вразрез с коалиционным договором.

Напомним, что правительство не смогло принять решение о миграционном пакте ООН из-за разногласий Isamaa с центристами и соцдемами, поэтому пакт в форме законопроекта был направлен в Рийгикогу для голосования.

В итоге был подготовлен текст законопроекта, к которому на данный момент поступило пять предложений об изменениях. Комиссия по иностранным делам должна решить, будут ли они обсуждаться в понедельник в Рийгикогу перед голосованием.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Кто больше всего повлиял на русских в Эстонии в 2018 году? Представляем ТОП влиятельных личностей среди русскоязычного населения по версии Delfi и EPL

26.11.2018
В этом году Delfi публикует не ТОП влиятельных русских в Эстонии, а ТОП тех, кто больше всего в этом году повлиял на русскоязычное население. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL.
Подробнее



Михаил Кылварт. Спортсмен, центрист и просто влиятельный мужчина

26.11.2018
В преддверии зимних праздников у многих народов принято подводить итоги уходящего года, вспоминать и анализировать важные события разных сфер жизни. Вот и у нас как у истинно народных изданий сложилась добрая традиция: Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Вышло так, что Михаил Кылварт в Топ самых влиятельных эстонских русских-2018 занял четвертое место, немного утратив свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда он стал лидером списка.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

26.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее

ВИДЕО: Сторонники EKRE в ходе акции у Рийгикогу набросились на соцдема Таранда

26.11.2018
Возле Рийгикогу проходила акция протеста против миграционного пакта ООН. В ней принимают участие сторонники EKRE. Индрек Таранд призывал голосовать на соцдемов. В результате активисты на него набросились.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
118,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Gold
290,- €
269,70 €

ТОП влиятельных общественных деятелей 2018 года по версии Delfi и EPL

26.11.2018
На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских общественных деятелей 2018 по версии Delfi и EPL.
Подробнее



Права налоговиков в Эстонии расширят: спрятаться за спиной "танкистов" будет сложнее

26.11.2018
Рийгикогу принял поправки к Закону о налогообложении, которые позволят востребовать долги по налогам с тех, кто реально управляет фирмой и скрывается за спиной "танкистов".
Подробнее