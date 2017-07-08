ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО DELFI: В Таллинне проходит ЛГБТ-парад. Одного протестующего уже увела полиция

В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние 10 лет состоится мероприятие Tallinn Pride.

Фестиваль ЛГБТ-культуры Baltic Pride завершается парадом секс-меньшинств. Участники Tallinn Pride после обеда соберутся возле Вируских ворот, чтобы затем провести шествие по улицам Старого города.

По словам корреспондента Delfi, находящегося на шествии, на месте присутствуют полицейские. Также замечен один протестующий, держащий в руках оскорбительный плакат. Его увела полиция.

”Россия будет свободной!” — скандируют некоторые собравшиеся. Развиваются флаги США, России, Германии, ЕС, а также радужный ЛГБТ-флаг. Флага Эстонии не замечено.

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Цель парада Tallinn Pride — собрать людей вместе по радостному поводу, а также дать голос сообществу, которому порой трудно заявить о себе, передает rus.err.ee.

Конечный пункт — перед кинотеатром Sõprus. В 15:00 начнется традиционный бесплатный концерт Baltic Pride, на котором выступят Creep Party, Laine, София Рубина, St. Cheatersburg, Twisted Dance Company, Zebra Island и Ziggy Wild.

Фестиваль Baltic Pride, который каждый год проходит в различных странах Балтии, состоялся в Эстонии в третий раз.