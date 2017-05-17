ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО DELFI: Сегодня в Рийгикогу до ночи будут спорить о сахаре, упаковке и беженцах

Сегодня в Рийгикогу пройдут первые чтения законопроектов о налоговых изменениях. Поскольку вопросы требуют быстрого решения и на повестке дня — обсуждение 24 законопроектов, заседание затянется и закончится глубокой ночью.

Одни из самых острых тем — налогообложение сладких напитков и упаковки.

Решение коалиции вынести на сегодняшнее обсуждение аж 24 законопроекта стало предметом острой критики оппозиции.

Среди законопроектов есть такие, которые, очевидно, не вызовут особо жарких споров. Например, участие наших срочников в иностранных миссиях, Закон о таможне, Закон об обороне, Закон о госимуществе и т. д.

Вызвать споры может, например, т. н. Закон об Uber, который давно ”зрел” в Рийгикогу и наконец ”дозрел” до второго чтения. При помощи него хотят регулировать договорные перевозки в Эстонии.

Интересным должно быть обсуждение и законопроекта, предложенного EKRE: приостановить участие Эстонии в программе переселения беженцев.

Очевидно, что дольше всего будет идти обсуждение налоговых изменений. В том числе — введение акциза на упаковку, обложение налогом подслащенных напитков, или, выражаясь по-простому, налог на сахар, а также налог на заклад и прочее.

Союз Отечества и Res Publica (IRL) хочет продолжить обсуждение налоговых тем в коалиции, сказал председатель фракции Прийт Сибул, передает rus.err.ee.

Сибул сказал на обсуждении проектов законов о налогах на заседании Рийгикогу в среду, что ряд изменений опирается на заключенное осенью коалиционное соглашение, передает вечером в среду, 17 мая, Балтийская служба новостей.

"Среди этих изменений есть входящие в программу IRL, но есть и те, которые не соответствуют нашим позициям и мировоззрению. Мы были согласны заплатить эту цену, чтобы осуществить решения, поддерживающие свободную и богатую Эстонию", — сказал Сибул и добавил,что в качестве этих решений имеет в виду прежде всего пособие на третьего ребенка в семье и повышение необлагаемого налогом минимума до 500 евро.

По словам Сибула, в программе IRL была отмечена проблема чрезмерного потребления сахара в Эстонии.

"Вторая проблема — вывод прибыли фирм в качестве кредитов вместо выплаты дивидендов. Это могло бы быть разумным поведением для прибыльного предприятия, если оно не инвестирует. Мы уверены, что решения, с которыми мы сейчас имеем дело, разработаны, опираясь на самые лучшие знания. Но это не значит, что речь идет об окончательных решениях, которые нельзя улучшить", — сказал Сибул.

По словам представителей парламентской оппозиции, намеченные законопроекты негативно скажутся на экономике, а учитывая, что их рассмотрение происходит в столь короткие сроки, то у депутатов просто не остается времени для дебатов по существу, передает rus.err.ee.

"Почему мы как бы кардинально не согласны? Потому что опять эти законопроекты принимаются в ускоренном порядке. Как я уже говорил, такое большое количество законопроектов принимается в течение нескольких недель, что тоже противоречит нормальным законотворческим традициям и правилам", — сказал член финансовой комиссии Рийгикогу, реформист Денис Бородич.

"Их не обсуждают разом, проводится обсуждение одного закона, заканчивается каким-то решением, после этого обсуждается следующее, по этому принципу парламент работает всегда", — не согласен с Бородичем председатель финансовой комиссии Рийгикогу, центрист Михаил Стальнухин.

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