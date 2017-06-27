ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО DELFI: Иву в Хааберсти решено спилить. Полиция применяет силу к протестующим, двое защитников сидят на дереве

Решено: серебристую иву в Хааберсти спилят. Вокруг дерева устанавливают забор, на месте присутствуют стражи порядка.

Сегодня утром полиция применила силу к двум протестовавшим, еще одному удалось забраться на дерево.

По словам нашего корреспондента, на месте около 16 полицейских, а также сотрудники K Security.

Позже на дерево забрались двое протестующих, один ихз них привязал себя к дереву. Под ивой установили два батута, и бригада пожарных совещается, как снять защитников.

Добровольцы не хотят сдаваться и покидать свой лагерь. Они также сделали в Facebook страницу мероприятия, где они призывают людей собраться в субботу утром у ивы, чтобы помещать планам ее срубить. В интернете также появилась петиция в защиту дерева.

По оценке Министерства окружающей среды, растущая на территории, где производятся работы по реконструкции перекрестка Хааберсти в Таллинне, серебристая ива не отвечает условиям причисления к находящимся под государственной охраной объектам, в связи с чем отсутствуют и основании для внесения изменений в разрешение на вырубку, выданное Департаментом окружающей среды.

"Сохранение серебристой ивы близ транспортной развязки в Хааберсти невозможно, поскольку нет альтернативного технического решения для реконструкции перекрестка. Реконструкция же необходима, чтобы увеличить его пропускную способность и сократить заторы", — сообщает городская канцелярия.

По мнению президента Общества дендрологов Эстонии Айно Ааспыллу, серебристую иву, которую сейчас охраняют активисты, чтобы не дать ее спилить при строительстве развязки Хааберсти, не надо сохранять. Она считает, что защитникам природы следует обратить внимание на другие важные вопросы, связанные со строительством развязки.