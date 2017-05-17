ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ DELFI: Сегодня в Рийгикогу до ночи будут спорить о сахаре, упаковке и беженцах

Сегодня в Рийгикогу пройдут первые чтения законопроектов о налоговых изменениях. Поскольку вопросы требуют быстрого решения и на повестке дня — обсуждение 24 законопроектов, заседание затянется и закончится глубокой ночью.

Одни из самых острых тем — налогообложение сладких напитков и упаковки.

Решение коалиции вынести на сегодняшнее обсуждение аж 24 законопроекта стало предметом острой критики оппозиции.

Среди законопроектов есть такие, которые, очевидно, не вызовут особо жарких споров. Например, участие наших срочников в иностранных миссиях, Закон о таможне, Закон об обороне, Закон о госимуществе и т. д.

Вызвать споры может, например, т. н. Закон об Uber, который давно ”зрел” в Рийгикогу и наконец ”дозрел” до второго чтения. При помощи него хотят регулировать договорные перевозки в Эстонии.

Интересным должно быть обсуждение и законопроекта, предложенного EKRE: приостановить участие Эстонии в программе переселения беженцев.

Очевидно, что дольше всего будет идти обсуждение налоговых изменений. В том числе — введение акциза на упаковку, обложение налогом подслащенных напитков, или, выражаясь по-простому, налог на сахар, а также налог на заклад и прочее.

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