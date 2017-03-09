ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Администрация Гимназии Густава Адольфа — о ремонте здания и не только

Сегодня директор гимназии Гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур дает пресс-конференцию. Он рассказывает, как проходит ремонт здания, предназначенный для начальной школы, и зачем вообще производят реновацию.

Напомним, что Таллинн проводит школьную реформу, частью которой является возведение в Каламая нового здания для Гимназии Густава Адольфа. Здание планируется открыть уже 1 сентября, поэтому работы уже идут полным ходом, хотя разрешение на строительство еще не получено.

В здание в Каламая планируется перевести учеников 1-6 классов. Директор гимназии Хендрик Агур подтвердил во вторник, что план по открытию здания к началу нового учебного года остается в силе. Тем не менее, речь идет не о простом ремонте, а о существенном изменении внешнего и внутреннего вида здания, пишет Ärileht.

Примечательно, что в строительном регистре нет ни одного документа, указывающего на то, что в отношении данного здания было выдано разрешение на строительство или проведение каких-либо других работ.