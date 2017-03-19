ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Яна Тоом организовала мероприятие, посвященное сирийскому кризису

Сегодня в 13 часов в Эстонской национальной библиотеке началась организованная бюро евродепутата Яны Тоом дискуссия на тему сирийского кризиса. Выступают также евродепутат Урмас Паэт и латвийский евродепутат Андрей Мамыкин. Модератор дискуссии — Ээрик-Нийлес Кросс.

Как сообщается на сайте Яны Тоом, в открытой дискуссии "Сирийский кризис: есть ли выход?" примут участие:

Урмас Паэт, депутат Европарламента от Эстонии, ALDE; бывший министр иностранных дел Эстонии, 2 раза побывавший в Сирии;

Андрей Мамыкин, депутат Европарламента от Латвии, S&D; побывал в Сирии 2 раза;

Алексей Муравьёв*, востоковед, историк, религиовед; Руководитель секции Ближнего Востока Школы Востоковедения НИУ ВШЭ, доцент, кандидат исторических наук;

Алексей Иванов, журналист ПБК; побывал в Сирии 1 раз;

Яна Тоом, депутат Европарламента от Эстонии, ALDE; побывала в Сирии 3 раза.

* Алексей Муравьёв — крупный специалист по Ближнему Востоку и в особенности по Сирии, автор нескольких книг и множества статей на темы сирийского и арабского языков и культуры. Член Принстонского Института высших исследований, член Международного общества сирологов.

Участники дискуссии поделятся своими знаниями и мнениями о ситуации в Сирии; депутаты Европарламента Яна Тоом, Андрей Мамыкин и журналист Алексей Иванов расскажут о своей последней поездке в Сирию 9-13 марта 2017 г.