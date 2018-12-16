16.12.2018, 10:56

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Йыхви проходит съезд Социал-демократической партии

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1

Социал-демократическая партия сегодня проводит в Йыхвиском концертном доме съезд, на котором утвердит предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Рийгикогу.

Delfi предлагает вашему вниманию трансляцию мероприятия в режиме реального времени.

Программную речь произнесет лидер социал-демократов Евгений Осиновский. Затем будут представлены списки кандидатов по всем округам, делегаты утвердят избирательную программу и общереспубликанский избирательный список. В течение дня с речами выступят многие известные личности, решившие впервые баллотироваться в парламент вместе с социал-демократами.

Съезд начнется в 11 часов и завершится ориентировочно в 17:00.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии