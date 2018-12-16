ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Йыхви проходит съезд Социал-демократической партии

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Программную речь произнесет лидер социал-демократов Евгений Осиновский. Затем будут представлены списки кандидатов по всем округам, делегаты утвердят избирательную программу и общереспубликанский избирательный список. В течение дня с речами выступят многие известные личности, решившие впервые баллотироваться в парламент вместе с социал-демократами.

Съезд начнется в 11 часов и завершится ориентировочно в 17:00.