23.10.2018, 11:06

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Туристический налог — за или против?

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rus.delfi.ee
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Таллиннское горсобрание проводит сегодня, 23 октября, в Котле культуры конференцию на тему туристического налога, чтобы обсудить аргументы за и против его введения, сообщает Раэпресс.

”На открытии осенней сессии горсобрания я призвал коллег обсудить возможность введения туристического налога, — напомнил председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт. — Сейчас, спустя два месяца, по приглашению горсобрания заинтересованные стороны собрались на конференции в Котле культуры. Мы обсудим эту тему, исходя из автономии местных самоуправлений, а также затронем смежные со сферой туризма аспекты, к примеру, круизный туризм, беспокойства горожан в туристический сезон и т.д.”, — добавил Кылварт.

На конференции об опыте своих стран расскажут руководитель отдела развития доходов Рижского горсобрания, исполнительный директор Ассоциации отелей и ресторанов Литвы, а также вице-мэр Ростока. Во второй части конференции с докладом выступит министр госуправления Янек Мягги. В панельной дискуссии участие примут председатель уездного собрания Сааремаа Тийу Арро, президент Эстонского союза туристических фирм Мерике Халлик, мэр Пярну Ромек Козенкраниус и другие.

Tallinn Hockey weekend
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