23.10.2018, 11:06

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Туристический налог — за или против?

 (3)
rus.delfi.ee
EST

Таллиннское горсобрание проводит сегодня, 23 октября, в Котле культуры конференцию на тему туристического налога, чтобы обсудить аргументы за и против его введения, сообщает Раэпресс.

”На открытии осенней сессии горсобрания я призвал коллег обсудить возможность введения туристического налога, — напомнил председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт. — Сейчас, спустя два месяца, по приглашению горсобрания заинтересованные стороны собрались на конференции в Котле культуры. Мы обсудим эту тему, исходя из автономии местных самоуправлений, а также затронем смежные со сферой туризма аспекты, к примеру, круизный туризм, беспокойства горожан в туристический сезон и т.д.”, — добавил Кылварт.

На конференции об опыте своих стран расскажут руководитель отдела развития доходов Рижского горсобрания, исполнительный директор Ассоциации отелей и ресторанов Литвы, а также вице-мэр Ростока. Во второй части конференции с докладом выступит министр госуправления Янек Мягги. В панельной дискуссии участие примут председатель уездного собрания Сааремаа Тийу Арро, президент Эстонского союза туристических фирм Мерике Халлик, мэр Пярну Ромек Козенкраниус и другие.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Потребитель о жилищных кредитах: банк интересует лишь выписка со счета, им все равно кто я и каковы мои возможности

23.10.2018
В последнее время много говорится о том, что банки все более неохотно выдают жилищные кредиты. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором рассказал о своем опыте:
Подробнее


Сбежавший с места аварии водитель BMW обратился в больницу за помощью и оказался задержан полицией

23.10.2018
Сегодня утром полиция получила сообщение из Валгаской больницы о том, что в отделение экстренной медицины обратился молодой человек, похожий на сбежавшего накануне с места ДТП водителя.
Подробнее

-30% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
125,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
118,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
139,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532002
171,90 €
103,14 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €

Родители школьника обратились к канцлеру права: минуты тишины ущемляют свободу вероисповедания детей

23.10.2018
К канцлеру права Юлле Мадизе обратился один обеспокоенный родитель, который утверждает, что проводимые в школе минуты тишины ущемляют свободу вероисповедания ее ребенка и даже влияют на ребенка так раздражающе, что семья обдумывает возможность сменить школу. Хотя его заверили, что для учеников участие в минутах тишины добровольное, это якобы не совсем так, поскольку ученик не может на это время уйти из класса, пишет Naistekas.
Подробнее


ФОТО. Армения и Нагорный Карабах с высоты птичьего полета

23.10.2018
Иногда для того, чтобы влюбиться в страну, хватает увидеть ее фотографии. Иногда ярких кадров оказывается достаточно для того, чтобы немедленно сесть за планирование своего следующего отпуска с непременным заездом в те места, которые вы увидели. Армения — как раз одно из таких направлений.
Подробнее

С какими документами путешествовать по Европе и с какими в Россию?

23.10.2018
"Может быть, мое обращение в газету не совсем уместно, но прошу все-таки ответить на мой вопрос. Возможно, кому-то это будет полезно. Дело в том, что мы заспорили со знакомой, какие документы нужны гражданину Евросоюза для путешествия в Россию, а какие — для путешествия по Европе", — пишет читательница "МК-Эстонии" из Таллинна Татьяна.
Подробнее