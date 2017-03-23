ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Спикером Рийгикогу вновь избрали Эйки Нестора

На сегодняшних выборах правления Рийгикогу спикером парламента вновь был избран Эйки Нестор. За него проголосовал 51, против — 22 члена Рийгикогу.

Всего в выборах спикера участвовали 97 членов парламента. 24 бюллетеня были недействительны.

Кандидатуру Эйки Нестора на пост спикера Рийгикогу выдвинул председатель фракции Социал-демократической партии Кальви Кыва.

Эйки Нестор поблагодарил членов Рийгикогу за поддержку.

Сегодня в 10:00 правление Рийгикогу начало выбирать новых спикера и двух вице-спикеров.

Социал-демократы поддерживают переизбрание Эйки Нестора на должности спикера, центристы — Энна Ээсмаа на должности вице-спикера, а реформисты — Таави Рыйваса на должности второго вице-спикера.