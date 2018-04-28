ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Соцдемы собрались, чтобы поговорить о насущном

Сегодня в 12 часов началось собрание Социал-демократической партии, на котором ее члены обсудят прошедшие местные выборы и дальнейшие планы.
Какие мысли будут высказаны и какие решения приняты?
Смотрите прямую трансляцию Delfi!
Сегодня в 12 часов началось собрание Социал-демократической партии, на котором ее члены обсудят прошедшие местные выборы и дальнейшие планы.
Какие мысли будут высказаны и какие решения приняты?
Смотрите прямую трансляцию Delfi!
Kaunite kunstide kooli direktor
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
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Advokaat / jurist
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