ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сегодня Партия реформ выбирает нового председателя

Сегодня в 15:00 начался съезд руководителей Партии реформ, на котором выбирают нового председателя. Вероятно, что новым председателем станет Кая Каллас.
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Ратас: использование в Сирии силы со стороны США, Великобритании и Франции — это крайняя, но необходимая мера
14.04.2018
ФОТО и ВИДЕО: США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии, выпущено более 100 ракет
14.04.2018
По Сирии в ходе ночного удара было выпущено более сотни крылатых ракет. Российских военных об атаке предупредили французские коллеги. ПВО РФ в отражении ударов не участвовали, но, как уверяют в МО, сирийцы сбили многие ракеты своими комплексами, произведенными в СССР: С-200, "Бук", "Квадрат". В Минобороны также объявили о нанесении ударов по мирным целям — пока, впрочем, не назвав ни одной.
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Tähtaeg: 22.04.2018
Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар трех стран по Сирии "актом агрессии против суверенного государства". США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, по сути потакают террористам, заявил Путин. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН, говорится на сайте Кремля.