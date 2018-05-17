17.05.2018, 07:45

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Рийгикогу обсуждает ответственность государства на примере случая фонда ВЭБ

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rus.delfi.ee
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По инициативе правовой комиссии на пленарном заседании в Рийгикогу проходит обсуждение вопроса государственной важности ”Проблема государственной ответственности на примере дела о Фонде ВЭБ”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, цель — обсудить, что означает государственная ответственность в случае, когда государство вмешивается в частно-правовые отношения. ”Если посредством Фонда ВЭБ спасли коммерческие банки, и, таким образом, банковское дело в Эстонии и эстонскую крону, мы хотели бы знать, кто в ответе за исчезновение средств вкладчиков и предпринимателей, — сказал Карилайд. — С помощью поддельных документов Банка Эстонии из России было выведено более 32 миллионов долларов. Нам необходима уверенность, что это не произошло при поддержке эстонских политиков”.

С докладами выступят председатель правовой комиссии Яанус Карилайд; представитель владельцев сертификатов, присяжный адвокат Индрек Леппик; ликвидатор SA VEB Рейн Ярвелилль и представитель Банка Эстонии, аудитор Хенн Ойт.

Обсуждение началось в 10:00.

Райнер Вакра: в деле о ВЭБ-фонде вина лежит на плечах ключевых лиц Банка Эстонии

По заверению Райнера Вакра, который руководил в прошлом созыве Рийгикогу комиссией по расследованию данного дела, депутаты сегодня смогут опереться на заключительный рапорт комиссии, который доказал вину тогдашних руководителей Банка Эстонии и Северо-Эстонского банка в одном из самых некрасивых дел в финансовой истории страны.

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”Наша комиссия, которая провела 40 заседаний и опросила 49 человек, раскрывает в своем объемном рапорте, что с замороженных счетов Внешэкономбанка в 1995 году являющаяся резидентом России фирма TSL International получила деньги при содействии тогдашних руководителей Банка Эстонии и Северо-Эстонского банка. Этот подготовленный в июне 2014 года рапорт до сих пор находится для всех в открытом доступе”, — отметил депутат Рийгикогу от социал-демократов Вакра.

По словам Вакра, на основе документов и показаний комиссия сделала вывод, что речь идет о преднамеренном и спланированном деянии, в котором участвовали ключевые персоны Банка Эстонии, Северо-Эстонского банка и TSL International. ”В результате кредиторы ВЭБ-фонда оказались в неравных условиях. До сих пор остается неизвестным, как и кому были направлены 32,3 миллиона долларов, выданные TSL International”, — добавил Вакра.

Государство решило спасти те банки и выбрало для этого необычный путь — создало ВЭБ-фонд и выдало предприятиям, у которых были счета в эстонских банках, сертификаты. ”Таким образом государство спасло финансовую систему Эстонии. Однако предприниматели, которые вложили свои деньги (и это было совсем недобровольно), до сих пор не получили их обратно”, — сказал депутат.

Вакра считает, что компенсация тем предпринимателям — это вопрос политического выбора. ”До итогового госолования необходимо разработать конкретную формулу — сколько и на основе чего нужно возместить. Во-вторых, следует понимать, что прибыль Банка Эстонии, которая идет в государственный бюджет, является частью государственных доходов, то есть речь идет о государственных средствах”, — пояснил депутат.

По оценке Вакра, парламент должен был еще два десятка лет назад заняться более углубленно случаем ВЭБ-фонда.

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