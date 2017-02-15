ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Ратас в Рийгикогу говорит о переезде Академии внутренних дел

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу на запросы депутатов отвечают премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Андрес Анвельт и министр социальной защиты Кайа Ива.

Ратас должен ответить на вопросы о переезде Академии внутренних дел, ликвидации уездов и учитывании предложений оппозиции. Анвельт должен дать отчет о судебной тяжбе Министерства внутренних дел с ЛГБТ-активистами, а также о дальнейшей судьбе Колледжа полиции и погранохраны в Мурасте. Ива ответит на запросы о развитии услуги специальной опеки и реабилитационных услугах.