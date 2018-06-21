21.06.2018, 12:35

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство решило, что специальную планировку целлюлозного завода прекратят

 (8)
дополнено в 12:54
rus.delfi.ee
EST

Правительство сегодня решило, что специальную планировку завода по рафинированию древесины, который планируется построить поблизости от Тарту, прекратят.

Как сообщает коммуникационное бюро правительства, правительство на сегодняшнем кабинетном совещании приняло решение начать подготовку к тому, чтобы прекратить инициированную в мае прошлого года планировку целлюлозного завода.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, противостояние местной общины и местных самоуправлений препятствует осуществлению планировки, и это подтверждают сопутствующие судебные разбирательства. ”Я неоднократно подчеркивал, что правительство не хочет уже в зародыше душить инициативу предпринимателей. Предприятия и крупные инвестиции создают рабочие места и способствуют росту благосостояния всего общества. Вместе с тем ясно, что нельзя строить промышленное предприятие, не учитывая мнения местного населения”, — сказал Ратас.

По словам министра государственного управления Янека Мягги, на сегодняшнем совещании члены правительства пришли к выводу, что, с учетом всех обстоятельств, государственную планировку необходимо прекратить. Процесс прекращения планировки инициирует Министерство финансов. ”В ходе этого процесса мы будем общаться с предпринимателями, чтобы найти возможные решения”, — добавил Мягги, по словам которого это предполагает поиск договоренностей между бизнесменами и местным населением.

Решение о прекращении государственной планировки правительство примет по завершении соответствующего производства, что может занять несколько месяцев.

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