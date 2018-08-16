ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Политический переворот в Нарве: председателем горсобрания будет назначена Янович, экс-центристы образуют новую фракцию

"Точно так же с площадкой на улице Раху. Проводили конкурс для организации парковки, никого не нашли. Учитывая, что город стал рядом строить парк, чтобы люди могли подъехать, то эту площадку решили отдать городу", — рассказывает депутат. Он отмечает, что земля не была реформирована. То есть, она не является собственностью ни города, ни государства.

"Ее надо было реформировать в собственность либо города, либо государства. Это надо было сделать через право на застройку. Нотариус зарегистрировал временное право на застройку, чтобы документы были поданы в Земельный департамент. Документы были поданы, после чего департамент отдал эту землю городу в муниципальную собственность. Но для этого надо было одобрение городского собрания, что данное решение подтверждается. Я и мэр подписали этот документ и отправили в департамент. Повторюсь, мы голосовали за право на временную застройку, чтобы департамент мог принять решение. Кто здесь чего украл?" — недоумевает депутат.

Мижуй обратил внимание и на обвинение, которое было предъявлено зампреду горсобрания Ларисе Олениной, которая голосовала за выделение городских средств (20 000 евро) летним детским клубам Нарвы. "Считают, что она не должны была голосовать за это, потому что она работала по договору в молодежном центре. Но она не же директор и даже не замдиректора! Что она здесь натворила? Какое уголовное дело она совершила?" — не понимает Мижуй.

Сегодня в 16:00 в Нарве состоится городское собрание, на котором будет избран новый председатель. Как было сказано выше, этот пост будет предложен Янович. Помимо этого, будет образована новая фракция "Наш дом Нарва" из бывших центристов.

Мижуй считает, что все происходящее — политический заказ. "Кому-то все это надо", — говорит он. Тем не менее, Мижуй не стал называть имен тех, "кому это надо".

Председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом по поводу кандидатуры Янович была лаконична: "Она разумный человек, директор школы, владеет эстонским". А вот относительно планов бывших центристов вернуться в партию после окончания следствия, Тоом была скептична: "Даже не знаю как собираются это делать. Все это напоминает затянувшийся развод".

"Естественно, они сменят название фракции, у них не осталось центристов, за исключением трех человек", - заметила Тоом и добавила: "Все действующие исполнители порют горячку".