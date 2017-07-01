01.07.2017, 19:18

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Не пропустите последнее выступление Праздника танца

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rus.delfi.ee
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Не пропустите последнее выступление Праздника танца
Foto: Karin Kaljuläte

Началось вечернее выступление, которое завершает Праздник танца. Погода сегодня намного лучше, чем вчера — как уж тут не пуститься в пляс!

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