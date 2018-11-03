ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО| Ветры перемен: ”Ээсти 200” стала партией(14)
Сегодня на общем собрании были решено, что политическое движение ”Ээсти 200” будет преобразовано в партию и примет участие в выборах в парламент в следующем году.
Сегодня на общем собрании были решено, что политическое движение ”Ээсти 200” будет преобразовано в партию и примет участие в выборах в парламент в следующем году.
”В состав самой молодой партии Эстонии — ”Ээсти 200” входят профессионалы своего дела, а также люди, которых не устраивают краткосрочные политические обещания и которые хотят реализации долгосрочных планов. Мы не связаны с политикой недавнего прошлого. Мы не боимся говорить о больших переменах, поскольку верим, что в Эстонии очень много людей, которые хотят и могут понять, что они крайне необходимы для Эстонии”, — сказал один из основателей партии Прийт Аламяэ.
Цель ”Ээсти 200” — содействовать развитию жизни в Эстонии и планировать долгосрочную политику, что обеспечило бы сохранение языка и культуры, экономическое благосостояние и безопасную и качественную жизненную среду для жителей страны. Деятельность партии базируется на следующих принципах: личные свободы, прозрачность, ответственность, доверие, открытость, инновативность и идентичность Эстонии. На момент основании партия ”Ээсти 200” насчитывала 543 члена.
3 мая этого года в СМИ был опубликован манифест ”Ээсти 200” — "”Ээсти 200” нужны смелые лидеры”, авторами которого стали Кристийна Тыниссон, Кристийна Каллас, Кюллике Саар, Прийт Аламяэ и Индрек Нууме. 8 июня было основано НКО ”Ээсти 200”, 21 августа движение сообщило о своем намерении основать политическую партию и принять участие в парламентских выборах в 2019 году.
Смотрите прямую трансляцию!
С программой партии можно ознакомиться здесь.
Также основанная сегодня партия ”Ээсти 200” на общем собрании утвердила свою программу под названием ”Ветры перемен”. В программе обозначены политические ценности и позиции партии. В течение ближайших недель будет создана предвыборная программа ”Ээсти 200” на выборах в парламент.
”Основной принцип программы заключается в том, что наше государство — это сфера ответственности всех граждан, а парламент — первый защитный барьер от глупых решений. При воплощении в жизнь важных для Эстонии изменений люди должны участвовать в политической жизни страны также активно, как и в 90-е годы. Нельзя отдавать государство в руки лишь профессиональных политиков, которые баллотируются на выборах в парламент третий или четвертый раз подряд”, — сказал член ”Ээсти 200” Меэлис Нийнепуу.
В своей программе ”Ээсти 200” названа партией перемен, в документе содержится перечень сфер, в которых необходимы существенные изменения. Сюда входят государственная реформа, упразднение неравенства в доступе к образованию, реформа сфер здравоохранения о оказания социальной помощи.
”Успешность Эстонии в будущем определяет способность реагировать на некоторые тенденции в момент их зарождения, а не задним числом. Нашу экономику необходимо сделать умней, наших людей — здоровее и счастливее, окружающую среду — чище. На данный момент ”Ээсти 200” — единственная партия, которая готова планировать будущее страны, исходя из долгосрочных перспектив”, — добавил Нийнепуу.
Kasutatud autode keskuse juht
MOLLER AUTO TALLINN (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.11.2018
Müügiesindaja
TBD-BIODISCOVERY (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 15.11.2018
Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
Juhatuse liige (teatrijuht)
TEATER VANEMUINE SA
Tähtaeg: 14.12.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.