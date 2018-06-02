02.06.2018, 10:53

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО: В Таллинне проходит генеральный съезд Социал-демократической партии

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rus.delfi.ee
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО: В Таллинне проходит генеральный съезд Социал-демократической партии
Foto: Andres Putting

Сегодня в Таллинне, в конференц-центре отеля Виру, проходит генеральный съезд Социал-демократической партии (СДП), который станет для нее важным этапом на пути к парламентским выборам 2019, сообщает пресс-служба соцдемов.

Перед однопартийцами выступит с программной речью лидер соцдемов Евгений Осиновской. Съезд также утвердит политическое заявление, в котором будут изложены решения по преодолению демографического кризиса.

”Шаги, которые мы предприняли для улучшения положения семей и детей, принесли за последние годы ощутимые результаты. Чтобы повернуть демографический вектор вверх, нужно заниматься не только семейной политикой, но и предотвращением смертей, возвращением наших людей на родину и обеспечением достойной старости”, — сказал генеральный секретарь СДП Кальви Кыва.

Также перед делегатами съезда выступят со своими отчетами министры от социал-демократов. Съезд продлится с 11:00 до 17:30.

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