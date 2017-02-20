ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Государство готово лишь частично? Спецкомиссия обсуждает реформу трудоспособности

Сегодня в 13 часов парламенская спецкомиссия по контролю за государственным бюджетом начала обсуждение проведенного Госконтролем аудита действий государства при подготовке реформы трудоспособности.

В обсуждении принимают участие министр здоровья и труда Евгений Осиновский, министр социальных дел Кайа Ива, гендиректор Департамента социального страхования Эгон Веэрмяэ, председатель правления Больничной кассы Меэлис Паавель, а также представители Трудовой инспекции, Центрального союза работодателей и Госконтроля.

Проводивший оценку реформу трудоспособности, которая обойдется государству в 200 млн евро, Госконтроль выявил много проблем (например, хронический недостаток опорных лиц, несовершенную ифноситему) и пришел к выводу, что государство готово к внедрению новой системы лишь частично.

Delfi ведет прямую трансляцию обсуждения:

