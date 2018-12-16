16.12.2018, 10:56

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "Государство, где важен каждый". В Йыхви проходит съезд Социал-демократической партии

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rus.delfi.ee
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Социал-демократическая партия сегодня проводит в Йыхвиском концертном доме съезд, на котором утверджает предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Рийгикогу.

Delfi предлагает вашему вниманию трансляцию мероприятия в режиме реального времени.

Программную речь произнес лидер социал-демократов Евгений Осиновский, который заявил, что социал-демократы на предстоящих выборах в Рийгикогу предложат надежность, опыт, продуманные и реально осуществимые решения, которые нужны для упрочнения долгосрочного успеха Эстонии.

Евгений Осиновский в своей речи сосредоточился на двух основных ценностях социал-демократов: защите свобод, что является фундаментальным принципом демократического общественного устройства, и обеспечении равных возможностей для всех, что является обязанностью демократического государства перед своими жителями.

”Мы слишком часто смотрели на общество сквозь призму конкуренции, где в живых остается сильнейший, а если кто-то поскальзывается, то это — естественный отбор; мы считали развитие общества игрой с нулевой суммой, где победа одного — автоматически поражение другого. Я не считаю, что общество — это плод игры с нулевой суммой. В обществе, где победа одного приводит к поражению другого, растет подавленность и разочарованность. Эстония должна быть обществом без проигравших, где разные люди и разные интересы существуют бок о бок, а наши различия дополняют друг друга так, что все мы идем вперед”, — сказал Осиновский.

”Именно это и есть ядро социал-демократического мировоззрения — с одной стороны свобода каждого человека быть самим собой, а с другой стороны — наше общее усилие для обеспечения равных возможностей каждому из нас, чтобы дела пошли лучше у всех. Защищать свободное общество, право каждого человека на свободу — это не постыдный труд, а дело чести. Социал-демократы делали это до сих пор и продолжат делать это. С радостью и страстью”, — добавил он.

”На этих выборах мы выдвигаем надежных и ярких кандидатов с большим опытом и экспертными знаниями и предлагаем продуманные и реально осуществимые решения. Решения, которые нужны для упрочнения долгосрочного успеха Эстонии. Мы призываем продолжать спокойно строить демократическое государство, которое вкладывается в обеспечение более равных возможностей для всех людей. Строить государство, в котором никого не оставляют в беде. Государство, где важен каждый”.

Проходящий в воскресенье в Йыхви съезд Социал-демократической партии во второй половине дня утвердит свой избирательный список и избирательную программу на парламентские выборы 2019 года

В течение дня с речами выступят многие известные личности, решившие впервые баллотироваться в парламент вместе с социал-демократами.

Съезд начался в 11 часов и завершится ориентировочно в 17:00.

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