ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "Государство, где важен каждый". В Йыхви проходит съезд Социал-демократической партии

Delfi предлагает вашему вниманию трансляцию мероприятия в режиме реального времени.

Программную речь произнес лидер социал-демократов Евгений Осиновский, который заявил, что социал-демократы на предстоящих выборах в Рийгикогу предложат надежность, опыт, продуманные и реально осуществимые решения, которые нужны для упрочнения долгосрочного успеха Эстонии.

Евгений Осиновский в своей речи сосредоточился на двух основных ценностях социал-демократов: защите свобод, что является фундаментальным принципом демократического общественного устройства, и обеспечении равных возможностей для всех, что является обязанностью демократического государства перед своими жителями.

”Мы слишком часто смотрели на общество сквозь призму конкуренции, где в живых остается сильнейший, а если кто-то поскальзывается, то это — естественный отбор; мы считали развитие общества игрой с нулевой суммой, где победа одного — автоматически поражение другого. Я не считаю, что общество — это плод игры с нулевой суммой. В обществе, где победа одного приводит к поражению другого, растет подавленность и разочарованность. Эстония должна быть обществом без проигравших, где разные люди и разные интересы существуют бок о бок, а наши различия дополняют друг друга так, что все мы идем вперед”, — сказал Осиновский.