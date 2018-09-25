ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Визит Папы Римского Франциска I в Эстонию

Программа визита

9.50 Прибытие в Таллиннский аэропорт

10.15 Официальный прием церемония приветствия перед канцелярией президента ЭР в Кадриорге

10.30 Встреча с президентом ЭР

11.00 Встреча с представителями правительства, общественности и дипломатического корпуса

11.50 Экуменическая встреча с молодежью в церкви Каарли

13.00 Обед в монастыре св. Биргитты в Пирита

15.15 Встреча с сотрудниками Дел церковного милосердия в кафедральном соборе Святых апостолов Петра и Павла

16.30 Святая Месса на площади Вабадузе

18:45 Вылет из Таллиннского аэропорта

ВИЗИТ ПАПЫ РИМСКОГО В ЭСТОНИЮ

Самолет с Папой поднялся в воздух и направился в сторону Рима. Наш блог подошел к концу.

Всем пока!

Папская свита садится в самолет.

Папа прибыл в аэропорт и беседует с Юри Ратасом.

Военные к церемонии готовы.

В Таллиннском аэропорту проходит подготовка к прощальной церемонии.

Папа Франциск покинул площадь Вабадузе.

Епископ Католической церкви в Эстонии Филипп Журдан поблагодарил Папу Франциска за его визит.

Прошло ритуальное освящение облаток для причастия. Публике дают шанс причаститься.

Папа продолжает службу на латыни.

Далее следует пение на латыни.

Хор исполняет церковную песню на эстонском языке. Медиагруппа уже садится в автобус, чтобы направиться в аэропорт.

Папа процитировал песню Иво Линна "Eestlane olen ja eestlaseks jään": "Вы своей историей показали, что вы горды быть эстонцами. Вы даже поете об этом «я эстонец и эстонцем останусь» и что «вы гордитесь этим». Как приятно слышать это из уст народа! Как приятно быть свободным и независимым!»

«Вы отвоевали свою свободу не для того, чтобы стать рабами потребительства, индивидуализма, жажды власти или чувства превосходства». Понтифик отмечает, что сила народа не измеряется тем, кто громче говорит или кричит. Не измеряется оружием и никакими другими показными действиями.

Вспоминая освобождение евреев из египетского рабства, Папа проводит параллель: «Вы бы тоже не смогли забыть вашу Поющую революцию или объединившую два миллиона людей цепь отсюда, из Таллинна, до Вильнюса?».

Звучащее со сцены и происходящее на сцене завораживает.

На мессу зарегистрировалось 12 000 человек.

Иструктаж был проведен и на русском языке: «Самая главная часть мессы — причащение. Когда говорится «это есть тело мое и это моя кровь». В этот момент просьба — сохранять тишину. Мы благодарны всем христианам, которые присоединились к нам, но обращаем внимание, что в причастии могут участвовать только католики».

Смотрите прямую трасляцию!

Месса начинается. Хор исполняет "Mu süda ärka üles". Перед этим кто-то из народа протянул Папе что-то блестящее.

В своей речи Папа отметил важность связи с семьей и обществом, любви и уважения друг к другу. «Любовь, наполненная состраданием и достоинством», - подчеркнул он. Далее состоялась традиционная встреча со страждущими и их благодетелями, после чего понтифик направился на площадь Вабадузе.

Папа в соборе. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=234761

После встречи Папа на этом Фиате отправится на площадь Вабадузе, где выступит с публичной проповедью.

В кафедральном соборе Святых апостолов Петра и Павла пройдет также встреча с бедными.

Едет.

Групповой снимок с постояльцами монастыря Пирита. Фото: Vatican Press

Советник МВД по религиозным вопросам Ринго Рингвеэ сказал, что в эстонцах веры много, но проблема в ее выражении.

В ожидании Папы в кафедральном соборе Святых апостолов Петра и Павла.

Покинув Эстонию, в самолете Папа даст пресс-конференцию и ответит на вопросы прессы.

Читайте речь, с которой Папа выступил перед молодежью, в полном объеме! http://rus.delfi.ee/daily/estonia/papa-rimskij-na-vstreche-s-estonskoj-molodezhyu-procitiroval-estonskuyu-pevicu?id=83777435

Карикатура Хиллара Метса. Текст гласит: Эстония, давай возрадуемся приезду Папы Римского!

Освещающие визит Папы иностранные журналисты затариваются сувенирами.

По прибытию в монастырь Папа пообщался с монахинями.

Смотрите, как проходила церемония в Розовом саду!https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=234757

Папа прибыл в монастырь Святой Биргитты.

«Ваш народ на разных этапах своей истории был вынужден испытывать горькие страдания и проходить тяжелые испытания, бороться за свою свободу и независимость, которая постоянно подвергалась сомнению и оказывалась в опасности. Несмотря на это, эстонское общество за последние примерно 25 лет — начиная с того момента, как вы вновь обрели заслуженное место в семье народов мира - шло вперед семимильными шагами”, - сказал Папа Римский в свое речи в Розовом саду.

https://www.facebook.com/delfi.ee/videos/184704732339700/#w=560

На встрече с молодежью понтифик процитировал песню эстонской певицы Керли Кыйв «Любовь мертва». «Это не так. Любовь не умерла — она жива!» - сказал он.

Вскоре Папа отправится в монастырь Пирита. Полиция перекрывает там движение.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-delfi-molodezh-pered-vstrechej-s-papoj-rimskim-eto-unikalnaya-vozmozhnost-kotoruyu-ne-hochetsya-upustit?id=83775897

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kersti-kalyulajd-na-vstreche-s-papoj-rimskim-svoboda-very-imenno-ta-nepokolebimaya-skala-na-kotoroj-derzhitsya-nasha-demokratiya?id=83775617

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-papa-rimskij-francisk-i-stal-e-rezidentom-estonii?id=83775303

Кальюлайд подарила Франциску I ИД-карту и рассказала об э-резиденстве. Также среди подарков — картина Юри Аррака.

Сделанная понтификом запись в книге для гостей Кадриорга.

http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/chto-pontifik-budet-delat-v-estonii-i-gde-mozhno-budet-uvidet-znamenityj-papamobil?id=83773887

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-papa-rimskij-pribyl-v-tallinnskij-aeroport?id=83773905

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-i-video-iz-samoleta-papa-rimskij-letit-v-estoniyu?id=83773091

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/interaktivnyj-grafik-vizit-papy-rimskogo-izmenit-dvizhenie-v-tallinne?id=83770839

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vazhno-znat-kak-budet-hodit-obschestvennyj-transport-vo-vremya-vizita-papy-rimskogo?id=83743127

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-ploschad-vabaduze-prevraschaetsya-v-cerkov-podgotovka-k-priezdu-papy-rimskogo-idet-polnym-hodom?id=83767729

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/papa-francisk-prizval-latvijcev-smotret-vyshe-i-shire-sobstvennyh-interesov?id=83767523

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/foto-i-video-v-latvii-den-vizita-papy-franciska-obyavlen-vyhodnym-no-azhiotazha-na-ulicah-rigi-net?id=83764157

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/foto-i-video-ne-hochetsya-propustit-pervogo-poslannika-boga-na-messu-papy-rimskogo-v-kaunase-sobralos-bolee-100-000-chelovek?id=83755843

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/foto-eto-stoletie-dlya-vas-bylo-otmecheno-mnozhestvom-ispytanij-i-muk-papa-francisk-obratilsya-k-zhitelyam-litvy?id=83752101

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-i-video-papa-rimskij-francisk-nachal-svoj-put-v-estoniyu?id=83750809