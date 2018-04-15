ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Дискуссия ”Государство как произведение искусства” в Рийгикогу

Сегодня в полдень в зале Рийгикогу началось четырехчасовое обсуждение ”Государство как произведение искусства”, приуроченное к празднованию 30 годовщины исторического апрельского пленума.

Обсуждение открыл спикер Рийгикогу Эйки Нестор, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Нестора, пленум творческих союзов 30 лет тому назад прозвучал как громогласное ”ДА” в ответ на надежды и ожидания людей. ”Это был прекрасный и знаменательный момент в нашей истории”, — сказал Нестор.

В ходе обсуждений, организованных Эстонской палатой культуры, о будущем Эстонии будут рассуждать как участники прошедшего 30 лет тому назад пленума творческих союзов, так и молодое поколение.

О том, как государство может стать произведением искусства, расскажут Энн Пылдроос, Хейнц Вальк, Игнар Фьюк, Ике Волков, Марью Лауристин, Марк Соосаар и Рейн Вейдеманн.