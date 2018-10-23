ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Что обещает будущее правительство высшему образованию в Эстонии?

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Сегодня с 12:00 до 15:30 совет ректоров прикладных вузов проводит дискуссию на тему ”Куда движется [прикладное] высшее образование в Эстонии?”