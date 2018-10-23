23.10.2018, 12:45

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Что обещает будущее правительство высшему образованию в Эстонии?

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня с 12:00 до 15:30 совет ректоров прикладных вузов проводит дискуссию на тему ”Куда движется [прикладное] высшее образование в Эстонии?”

Delfi ведет прямую трансляцию с мероприятия. Принимают участие как представители учебных учреждений, так и политики. Присоединяйтесь к просмотру!

Tallinn Hockey weekend
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