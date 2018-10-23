ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Что обещает будущее правительство высшему образованию в Эстонии?(1)
Сегодня с 12:00 до 15:30 совет ректоров прикладных вузов проводит дискуссию на тему ”Куда движется [прикладное] высшее образование в Эстонии?”
Сегодня с 12:00 до 15:30 совет ректоров прикладных вузов проводит дискуссию на тему ”Куда движется [прикладное] высшее образование в Эстонии?”
Delfi ведет прямую трансляцию с мероприятия. Принимают участие как представители учебных учреждений, так и политики. Присоединяйтесь к просмотру!
Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
Võtmeklientide müügijuht
NEFAB PACKAGING OÜ
Tähtaeg: 25.10.2018
Head of sales, estonia
SÄHKÖLEHTO (FINESTA BALTIC OÜ)
Tähtaeg: 24.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.