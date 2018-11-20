ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Анвельт уходит с поста министра внутренних дел

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Министр внутренних дел Андрес Анвельт срочно созвал к 16:00 пресс-конференцию. Согласно данным Delfi, он собирается объявить об уходе с поста министра, но это связано не с кризисом в правительстве, а с личными причинами.