ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Анвельт уходит с поста министра внутренних дел

Министр внутренних дел Андрес Анвельт срочно созвал к 16:00 пресс-конференцию. Согласно данным Delfi, он собирается объявить об уходе с поста министра, но это связано не с кризисом в правительстве, а с личными причинами.
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Касса по безработице отправила людей на курсы, но не факт, что потом они получат работу. "Ни трудовых договоров, ни стажа, ни медстраховки нам не светит"
20.11.2018
”Мы сейчас ходим на курсы от Кассы по безработице по специальности ”tugiisik”, — рассказывает группа обратившихся в редакцию "МК-Эстония" женщин. — То есть после их окончания мы будем опорными лицами для инвалидов. При этом только недавно выяснилось, что работу в Ида-Вирумаа по этой специальности найти очень сложно.
От радиатора требуется немногое: чтобы грел хорошо и был безопасен. Исходя из этих простых требований и выбирается прибор. В продаже имеется несколько видов радиаторов отопления, которые отличаются формой, материалом и техническими характеристиками. Геометрия и материал, из которого он изготовлен, влияют на его мощность (теплоотдачу).