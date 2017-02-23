23.02.2017, 18:10

ПРЯМАЯ ТРАНЛЯЦИЯ: Премьер-министр выступает с торжественной речью в "Ванемуйне"

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas.
Jüri Ratas.Foto: Madis Veltman

Сегодня в концертном зале "Ванемуйне" проходит торжественный актконцерт, посвященный 99-летию Эстонской Республики.

Премьер-министр Юри Ратас выступает с речью.

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