ПРЯМАЯ ТРАНЛЯЦИЯ: Премьер-министр выступает с торжественной речью в "Ванемуйне"

Сегодня в концертном зале "Ванемуйне" проходит торжественный актконцерт, посвященный 99-летию Эстонской Республики.
Премьер-министр Юри Ратас выступает с речью.
Narva, Дом, 85 000 EUR
Maardu, Дом, 186 200 EUR
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Сегодня в концертном зале "Ванемуйне" проходит торжественный актконцерт, посвященный 99-летию Эстонской Республики.
Премьер-министр Юри Ратас выступает с речью.
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