Проживающий в Америке экс-член Рийгикогу: Эстония усиленно русифицируется

Живущий во Флориде бывший министр обороны "правительства ЭР в изгнании", ветеран армии США и бывший член Рийгикогу Юри Тоомепуу (87) резко критикует эстонских политиков, крупных бизнесменов и эстонский народ, высказывая озабоченность по поводу того, что скоро идиллическая жизнь в Эстонии может прекратиться, пишет Eesti Ekspress.

Наблюдаю внимательно за происходящим в Эстонии и понимаю многие вещи лучше, чем те, кто живет в Таллинне, — говорит Тоомепуу. — Сегодня главная опасность для Эстонии — это русификация, происходящая ускоренными темпами.

Нет никаких сомнений в том, что разрыв между русскими и эстонцами очень значителен и русские не стали лояльными гражданами. Они любят Путина.

Может быть, они не хотят жить в путинской России, где жизнь хуже, чем в Эстонии. Но они хотят восстановить свои права времен оккупации.

Во время российских выборов большая часть русских в Эстонии голосует за Жириновского, или за коммунистов, то есть за политиков, стоящих на радикальных позициях.

(По данным Департамента статистики количество русских в Эстонии уменьшается, а эстонцев — растет. Причинами является то, что число неэстонцев сокращается в результате эмиграции, а эстонцев увеличивается в результате естественного прироста. В прошлом году в общем числе населения 69 процентов составляли эстонцы. По официальной статистике за последние 27 лет количество неэстонцев понизилось на 194 тысячи, а эстонцев — примерно на 61 тысячу).

Никто не знает, каким является на самом деле состав народонаселения Эстонии. Любой взрослый человек может определить свою национальность каким угодно образом. Первыми в эстонцы стали себя записывать агенты КГБ. Наверняка доля русских составляет не треть населения, а больше. Посмотрите, как много людей получили эстонское гражданство. С момента первых выборов в Рийгикогу количество избирателей выросло на 42 процента — за счет русских.

Второй хороший показатель — имена новорожденных, в десятке самых популярных имен — в основном русские имена.

Нет никаких сомнений в том, что в числе детей младше 10 лет эстонцы в меньшинстве.

В Таллинне власть в руках русских. В первой десятке Центристской партии большинство — русские. Когда в Рийгикогу голосовали за военное сотрудничество Эстонии и Америки, русские или отсутствовали, или голосовали против.

Мы должны ограничить миграцию русских. Большинство преступников в наших тюрьмах — этнические русские. Я бы согласился с тем, чтобы они вышли из тюрьмы, если они покинут Эстонию со своими семьями. Это помогло бы не только увеличить долю эстонцев в составе населения, но и сэкономило бы много денег. Содержание одного преступника в тюрьме стоит больше, чем содержание одного пенсионера.

В Эстонии десятки тысяч людей получили гражданство по поддельным документам! У меня есть одна знакомая женщина, которая выдавала паспорта. Она пришла ко мне жаловаться на то, что люди приходят с поддельными свидетельствами о рождении, сделанными на копировальных машинах. Она говорила об этом своему начальнику, но тот велел ей закрыть рот и выдавать паспорта. В конце концов, она уехала в Испанию, так как не могла больше терпеть продажу паспортов.

В России даже были объявления в газетах, предлагающие за определенную сумму эстонский паспорт вместе с разрешением на оружие.

Некоторые считают, что 100 тысячам русских гражданство можно было бы подарить. Это было бы самое ужасное. Так эстонцы отдали бы свои права хозяев. На самом деле эти права передал русским еще Март Лаар. Конвенция Генфи говорит однозначно, что после оккупации пришедшие вместе с ней люди должны покинуть территорию. В Рийгикогу я подавал законопроект, согласно которому в Эстонии могли бы жить лишь те, кто прибыл по разрешению Эстонской Республики, а не был направлен Сталиным. Этот законопроект не прошел. Так была сделана самая ошибка в истории Эстонии — оккупантов признали постоянными жителями.

Некоторые говорят, что оккупантов невозможно было отправить назад — бред (Bullshit)! Можно было и нужно было. Более состоятельные партийные деятели уехали сами, менее талантливые русские остались здесь — шахтеры и прочие.

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