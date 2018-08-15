Проживающий недалеко от Генуи эстонец: ужасная трагедия! Этот мост всегда казался мне небезопасным

”Сам я пересекал этот мост в понедельник около 10 часов. Я как минимум раз в два месяца езжу по нему на пляжи Лигурии. Это очень популярное место, которое привлекает как туристов, так и местных. […] Ужасная трагедия!” — сказал молодой человек Delfi.

Местные СМИ освещают инцидент очень подробно. ”Говорят о выживших и погибших. Сейчас продолжаются поиски людей, которые могли оказаться под руинами”.

Куусе говорит, что мост был построен давно и не годится для современных дорожных условий: ”Мост не рассчитан на такое массивное движение. Похоже, что все дело было в конструкции. В газетах сейчас пишут, что многие мосты на самом деле отжили свое и что на их реновацию нужен не один миллиард евро”.