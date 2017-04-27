Проживающая в Хаапсалу беженка с тремя детьми переехала в приют для женщин

Мать с тремя детьми, размещенная в Хаапсалу в рамках международной программы по переселению беженцев, переехала жить в приют для женщин, где останется на неопределенное время. Прибывший вместе с ними в Эстонию отец семейства проживает на данный момент в Таллинне.

Руководитель центра Йоханнеса Михкельсона, занимающегося проживающими в Хаапсалу беженцами (всего в городе проживает три таких семьи), Тыну Интс сказал, что женщина обратилась в приют, и тот ее принял. Более подробно о ситуации он распространятся не стал.

Данная семья прибыла в Хаапсалу через Грецию из Ирака. Еще по прибытии в Эстонию женщина жаловалась на то, что муж ее избивает. Мужчина ушел из семьи и с тех пор с детьми не общался.