Проводящаяся полицией кампания "А я не боюсь вмешаться" призывает помочь жертвам насилия в близких отношениях

Число случаев насилиях в стенах дома вырастает во время праздников, так как в праздники зачастую употребляется алкоголь. На вызовы, связанные с насилием в близких отношениях, полицейские выезжают чаще всего на выходных и в вечернее время. В прошлом году полиция получала в сутки в среднем 40 информационных сообщений и сообщений о преступлениях, связанных с насилием в близких отношениях. В трети случаев жертвой или свидетелем насилия в близких отношениях был ребенок.

"Для ребенка дом должен быть самым безопасным местом, а обязанность родителя — защитить своего ребенка от насилия. Семейное насилие — это травма, которую ребенок несет в себе долгие годы. Велика вероятность и того, что жертва насилия в близких отношениях в будущем будет вести себя так же по отношению к другим людям. Ребенка, попавшим в такую ситуацию, надо поддержать, чтобы жертва не превратилась сама в агрессора", — добавила Аас.

Значимость быстрого вмешательства и необходимость оказания жертве поддержки показал пилотный проект, который проводился Пярну с декабря по март. Проект доказал, что консультирование жертв насилия в близких отношениях необходимо и дает результаты.

По всей Эстонии в 2017 году было зарегистрировано 2632 преступлений, связанных с насилием в близких отношениях. Почти 40% жертв за последние пять лет становились жертвами насилия в близких отношения неоднократно. Типичный агрессор, применяющий насилие в близких отношения, это мужчина 27–47 лет, с основным, средним или средним профессиональным образованием, типичная жертва — это женщина 25–46 лет со средними образованием.

"А я не боюсь вмешаться" — это часть кампании "А Я" ("Aga Mina"), которая идет на протяжении 2018 года, чтобы жизнь следующих поколений была более здоровая и безопасная.

Как можно вмешаться?

• Например, если вы слышите из соседней квартиры вопли, брань, крики о помощи, либо видите, что по отношении к кому-то применяется насилие, позвоните по короткому номеру тревоги 112.

• Человек, применяющий насилие, может в такой ситуации напасть и на постороннего, поэтому не всегда следует самому физически вмешиваться в ссору.

• Если знаете кого-то, кто является жертвой насилия в близких отношениях, поговорите на эту тему. Помогите жертве понять, что жертва не виновата в сложившейся ситуации.

• Поддержите жертву, чтобы человек смело обратился в полицию, в службы помощи жертвам, центр поддержи женщин или к врачу, если надо зафиксировать следы физического насилия.

• Не надо давать ситуации оценку, помогите жертве найти необходимые контакты и помощь!

Больше информации о том, что делать, если вы или близкий вам человек попали в сложную ситуацию, можно найти на сайте полиции.