Проводы Лембита Ульфсака пройдут в узком семейном кругу

Проводы ушедшего из жизни 22 марта актера и режиссера Лембита Ульфсака пройдут в узком семейному кругу, потому как этого хотел сам актер.

”По желанию Лембита и его семьи похороны пройдут только в кругу семьи”, — сказал руководитель Эстонского драматического театра Рейн Оя Delfi. Вице-канцлер Министерства культуры Хиллар Сейн подтвердил, что открытой церемонии прощания проводиться не будет.

Лембит Ульфсак родился 4 июля 1947 года в Коэру. В 1970 году окончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории. В 1969-1978 гг. — работал актером Эстонского молодежного театра, в 1978–1985 гг. — актером Эстонского театра драмы, в 1985-1994 гг. — актером и режиссером в Tallinnfilm, с 1994 г. — снова актером в театре драмы.

Ульфсак сыграл в таких фильмах, как "Дон Жуан в Таллине" (1971), ”Легенда о Тиле” (1976), ”Арабелла — дочь пирата” (1982), ”Мэри Поппинс, до свидания!” (1983), ”ТАСС уполномочен заявить…” (1984), ”В поисках капитана Гранта” (1985), ”Питер Пэн” (1987), ”Радости среднего возраста” (1987), ”Милый, дорогой, любимый, единственный…” (1987), "Вернись, Лумумба" (1992), "Убойная сила-6" (2005), ”Исаев” (2009), ”Мандарины” (2013), "Фехтовальщик" (2015) и многих других. Его режиссерские работы — "Радости среднего возраста" (1987), "Тайный агнец" (1992)